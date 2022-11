La legendaria e icónica banda Kiss encabezará junto Deep Purple y Helloween la segunda edición del Rock Imperium Festival de Cartagena. El cuarteto norteamericano, en pie desde comienzos de los setenta, anunció en 2018 su adiós definitivo y una gira, One last Kiss: End of the road World Tour, con la que recorrerían el globo para despedirse de su legión de fans. Sin embargo, la agenda de Gene Simmons, Paul Stanley y compañía, que debía estirarse hasta el verano de 2021 (cuando ofrecerían un último concierto en Nueva York), se vio interrumpida por culpa de la pandemia, lo que ha servido a estos viejos rockeros una buena excusa para estirar su dilatada trayectoria y añadir un buen puñado más de bolos a la gira, alguno de ellos en Europa. Fue hace apenas unas semanas que confirmaron su regreso al viejo continente con el anuncio de cinco recitales en Alemania para el próximo mes de junio, lo que dio esperanzas a la Kiss Army de que sus ídolos pisaran por última vez territorio peninsular antes de colgar las guitarras. Pues bien, Madness Live! ha conseguido traerles, no solo a España, sino a Cartagena.

⚡️LA DESPEDIDA DE KISS CON FECHA ÚNICA EN ESPAÑA CIERRA EL CARTEL DE ROCK IMPERIUM FESTIVAL 2023 INCORPORANDO 37 NUEVAS BANDAS ⚡️



👉 Entra en https://t.co/m3wtCrPhvc pic.twitter.com/a3UGerNtW4 — Rock Imperium Festival (@RockImperiumFes) 30 de noviembre de 2022 El festival, como ya se anunció hace unos meses, tendrá lugar del 23 al 25 de junio en el parque de El Batel, y además de con Deep Purple y Helloween -inmersos en la gira Pumpkins United, que reúne a miembros de todas las etapas de la formación germana- contaba ya con H.E.A.T, Soen, Steve 'n' Seagulls, Tygers of Pan Tang, Angel Witch, Leo Jiménez, Ciclon, Jolly Joker, Rise to Fall, Elure, The Black Tree y Skull Mania, pero ha sumado, junto con Kiss, a otro buen puñado de bandas a tener muy encuenta. Destaca especialmente el regreso de Europe, uno de los grupos más destacados de la pasada edición, y, siguiendo la estela del power metal de Helloween, sus compatriotas Blind Guardian y los fineses Stratovarius. Desde Finlandia, también participarán en esta segunda edición Lordi, ganadores del Festival de Eurovisión en 2006, y para los amantes del 'hair metal', los norteamericanos Skid Row. [Seguirá ampliación]