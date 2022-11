El nigeriano Seun Kuti es el hijo menor del gran patriarca del afrobeat Fela Kuti, y hermano de Femi Kuti. Desde los nueve años (ya ha cumplido los 40) lleva tocando con Egypt 80, la banda que acompañó a su padre. En sus conciertos hay ritmo, conciencia social, compromiso ético y un vasto conocimiento de la música africana, como hoy podrán comprobar quienes se acerquen al Nuevo Teatro Circo desde las 20.00 horas. Es uno de los conciertos más esperados de esta cuadragésimo primera edición del Cartagena Jazz Festival.

Sobre todo porque Seun Kuti se ha pasado la mayor parte de su vida preservando y ampliando el legado político y musical de su padre, y asumiendo además el liderazgo de Egypt 80 según los deseos de su padre, que falleció en 1997. De hecho, a la temprana edad de nueve años ya empezó a abrir los espectáculos de Fela, cantando un grupo selecto de canciones con la legendaria formación nigeriana antes de que su padre subiera al escenario. Como saxofonista y percusionista en pleno desarrollo, entró en las filas de la banda de manera oficial antes de cumplir los 12 años.

Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando publicó su primer disco como Seun Kuti & Egypt 80, Many things. Después llegó From Africa with fury: Rise (2011) y A long way to the beginning (2014), que supuso una vuelta a los orígenes: a la música reivindicativa contra las injusticias de su país y de toda África; un trabajo sofisticado y potente con Robert Glasper en la producción, que hizo posible además la participación de importantes artistas de la escena hip-hop mundial. Tres álbumes más completan la discografía de esta nueva etapa de la banda: Struggle sounds (2016), Black times (2018) y Night dreamer direct to disc sessions (2019).

Por todo ello, hay grandes expectativas para este concierto, que se presume arrollador, como el propio Seun Kuti, que participó activamente en las protestas #OccupyNigeria de 2012, en contra de la subida del precio del gas, y en las movilizaciones #EndSARS del año 2020. Por lo pronto, hay buenos recuerdos del paso por Cartagena de su hermano mayor, Femi.

Steam Brass Band inaugura hoy los conciertos de calle

Saxos, helicón, trompetas, trombón y batería son las armas de los ocho músicos que integran la Steam Brass Band, formación protagonista del primero de los conciertos de calle esta edición del Cartagena Jazz Festival:hoy, a las 12.30 horas, en la Plaza del Icue.

Son una formación que se autodefine como «divertida» y «gamberra», de estilo steam punk, y alardean de que su espectáculo hace viajar en el tiempo al público, saltando, cantando y bailando. Así, el ingeniero de la Steam Brass Band ha adaptado con sus máquinas de vapor las canciones más modernas y conocidas, llevándolas al terreno de sus instrumentos y aportándoles un toque retrofuturista inspirado en las bandas de la época victoriana.