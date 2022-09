Las hojas que trae el otoño en Murcia llegan cargadas de tinta. Y esta empieza a ser una (sana) costumbre que ojalá dure muchos años. Fue en 2018 cuando se celebró la primera edición de la Semana Internacional de las Letras, ExLibris, y también fue ese el año en el que, por fin –y tras una década de ausencia–, la capital del Segura volvió a gozar de una Feria del Libro a la altura de las circunstancias. Hoy, pandemia de por medio, ambos eventos siguen en pie y gozan del cariño de los lectores murcianos (como así demuestran cada año). El primero inauguró esta tarde su quinta edición y hasta el próximo domingo traerá a Murcia a algunas de las principales figuras de la literatura en castellano, mientras que el segundo tomará la Avenida Alfonso X El Sabio pocos días después; en concreto, desde el jueves (día 6) al miércoles 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Y sí, también tendrá invitados de auténtico lujo.

Así lo anunciaron esta mañana sus responsables durante una rueda de prensa celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y a la que asistieron, como es habitual, representantes del consistorio local (caso del concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Antonio Benito) y del gobierno regional (en concreto, el director general de Patrimonio Cultura, Pablo Braquehais). Por parte de la Asociación de Creadores y Artistas Palin, entidad encargada de la organización de la feria, estuvo su nuevo presidente, Jesús Boluda del Toro, director del evento desde que en el pasado mes de mayo falleciera Asensio Piqueras, el que desde su recuperación hace cinco años había sido la cara visible del proyecto. Él fue el encargado de desvelar los detalles más destacados de esta próxima edición, que contará con sesenta casetas y cuarenta expositores.

Así, por ejemplo, el programa comenzará con el tradicional pregón, que este año se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho (18.00 horas) y correrá a cargo de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, pareja de referencia en lo referente al noir español y que este mes ya estuvo en la última edición del festival Cartagena Negra. Él ha ganado los premios Ojo Crítico (El lejano país de los estanques, 1998), el Nadal (El alquimista impaciente, 2000) y el Planeta (La marca del meridiano, 2012), entre otros, mientras que ella es, además, una reconocida poeta; y, juntos, están publicando una serie de novelas protagonizadas por la inspectora Manuela Mauri con la editorial Destino.

Otro acto a tener muy en cuenta será la entrega del vigésimo cuarto Premio ‘Libro Murciano del Año’, correspondiente a 2021. La semana pasada se desvelaron los finalistas, mientras que hoy se ha anunciado que la ganadora del galardón es la artista muleña Ilu Ros con Federico, una íntima biografía ilustrada dedicada a García Lorca. «Estoy muy feliz, qué os voy a decir», señalaba su autora este lunes tras conocer la noticia. «Voy a salir ahora mismo por Madrid en busca y captura de una marinera para celebrarlo. Si no me la saben hacer, no temáis, yo se lo explico», apuntaba Ros.

Y otro de los nombres propios de esta edición será el de Carmen Mola; o, bueno, los de los tres guionistas que hay detrás del afamado seudónimo: Jorge Díaz, Antonio Mercero y el lorquino Agustín Martínez. Ganadores del último Premio Planeta por La bestia (2021), estarán el día 7 en Murcia presentando su último libro, Las madres (2022), el cuarto que publican con la inspectora Elena Blanco como protagonista. Esta nueva entrega llega precisamente mañana a las librerías de toda España.

Boluda del Toro también ha querido destacar la visita de Arturo González Campos, monologuista, actor, locutor, guionista y escritor de novelas y obras de teatro. Él estará en la Feria del Libro el día 11 (cuando también visiten la capital del Segura otros autores de renombre como Carlos Salem y Laura Mas), mientras que el 12 serán protagonistas Susana Rodríguez Lezaun, María Reig y Antonio Soto Alcón, entre otros muchos.

El veterano escritor castellonense Manuel Vicent será otro de los autores que visite Murcia para presentar y firmar su último libro, Retrato de una mujer moderna (2022), al igual que Alfonso Pacheco, Magdalena Sánchez Blesa y Juan Arcones, todos ellos, el día 6. El 7 será el turno de Carmen Mola y, el 8, de Emilio del Río, Selene Pascual, Martina y Nando Abad. El domingo 9 también será especialmente destacado por la presencia de un autor de élite como Manuel Vilas y de dos de los murcianos más seguidos por las nuevas generaciones: el dibujante Salva Espín y la jovencísima Clodett, que con tan solo 11 años cuenta con más de dos millones de suscriptores en su canal de YouTube. La programación continuará el lunes 10 con Mónica Jara y José Manuel López Nicolás.

Actividades infantiles

Serán más de trescientos autores los que participen en las distintas firmas, presentaciones y mesas redondas que se han preparado para esta edición y que se pueden consultar al detalle en ferialibromurcia.com. «Sin duda, esta feria será un magnífico escaparate para el fomento de la cultura y la lectura a través de un amplio conjunto de eventos que también incluye exposiciones y conciertos», apuntó Antonio Benito. Por su parte, Braquehais se centró en las actividades que Palin ha organizado junto con la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, como la exhibición, en el vestíbulo de la Biblioteca Regional, de la exposición Andersen: un viaje por España, organizada por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en colaboración con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Se inaugurará el lunes 3 de octubre y permanecerá durante todo el mes.

En este mismo marco de colaboración, se celebrará un concierto a cargo de Oché Cortes, en el jardín del Museo Arqueológico, frente a las casetas de la Feria del Libro, el viernes 7 de octubre, a las 20.00 horas, en el que se realizará un recorrido musical por la obra de diversos poetas. A esto se suma una masterclass de dibujo impartida por Salva Espín el domingo 9 a las 11.30 horas en el pabellón de presentaciones. La BRMU y la Feria del Libro organizan también de manera conjunta una actividad destinada al público infantil que tendrá lugar el sábado 8 de octubre, en horario de mañana, en la Avenida Alfonso X.