Los británicos The Godfathers inician la gira de presentación de su nuevo disco, Alpha, beta, gamma, delta (2022), en Murcia; en concreto, esta noche en Garaje Beat Club (21.00 horas, 15/18 euros). Se trata de una oportunidad única para disfrutar de una legendaria banda de electrizante y afilado rock and roll que cuenta entre sus filas con Jon Priesley, de The Dammed, y, todavía, con su fundador, vocalista y líder desde 1985, Peter Coyne.