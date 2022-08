El festival de música Rock Imperium crece de cara a su edición de 2023. El éxito de este año ha hecho que los organizadores extiendan un día más los conciertos, pasando de dos a tres jornadas para su celebración en 2023.

Además, el Rock Imperium ha anunciado nuevas confirmaciones para su próxima edición. A Deep Purple, que se dio a conocer durante la última jornada del festival, se suman un buen puñado de bandas.

Se trata de Helloween, Heat, Soen, Angel Witch, Steve Seagulls, Tygers of Pan Tang, Leo Jimenez, Ciclon, Jolly Joger, Rise to fall, Elure, The black tree y Skull mania.

Estas catorce bandas anunciadas suponen tan solo un cuarto de las bandas que se confirmarán en los próximos meses, ya que está previsto que hasta 54 formaciones se suban a los escenarios del Rock Imperium Festival en junio del próximo año.