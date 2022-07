A partir de mañana, lunes, y hasta el 15 de octubre, todos aquellos que cumplan 18 años en 2022 podrán darse de alta en el Bono Cultural Joven, una tarjeta monedero con 400 euros disponibles para gastar en productos y actividades culturales.

A estas alturas, y tras un año conociendo gota a gota los detalles de este Bono Cultural Joven, el lunes será el día en el que los que este año se hagan mayores de edad podrán contar con ese dinero que el Gobierno pone a su disposición para «despertar la sed de cultura», según lo ha dicho el titular de Cultura, Miquel Iceta.

«Se trata de una subvención que debe ser transparente y auditada, es una importante cantidad de dinero público (210 millones de euros) y hay que velar por su buen uso», dijo el titular de Cultura, que recordó que para darse de alta los jóvenes tienen que obtener el certificado digital Cl@ve.

Y, como se trata de dinero público (los citados 210 millone irán destinados a unos 500.000 jóvenes españoles), para conseguir esta tarjeta monedero, física o virtual, que distribuirá Correos hay que cumplir unos requisitos que a cotinuación explicamos paso a paso.

1. Mayores de edad

Cumplir 18 años en este 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, porque aunque se ponga en marcha el lunes, los que aún no hayan soplado las velas también tienen derecho a ventajas culturales.

2. No son plazos infinitos

Los plazos para solicitar el Bono Cultural no son infinitos, se abre el lunes y se cerrará el 15 de octubre (sí, si aún no se han cumplido también se tiene que solicitar).

3. Darse de alta

Si aún no se tiene, antes de iniciar el proceso para solicitar el bono (que se distribuirá en formato físico y digital) hay que darse de alta en el certificado digital https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados; aunque también se puede solicitar el sistema de autentificación ‘cl@ve’.

4. Identificarse en la web

Una vez obtenido esta identificación digital llegó el momento de entrar en www.bonoculturajoven.gob.es, la web donde se abre este universo cultural al que desde el pasado 18 de julio ya se habían adherido más de 525 empresas y entidades culturales. Como los jóvenes suelen estar más que familiarizados con la Red, no han de tener problema a la hora de proceder online con el trámite.

5. Elegir los productos

Bien, una vez que se está dentro de esta web solo queda elegir esos productos que se quieren consumir a lo largo de un año (desde que te das de alta), porque este bono solo se podrá disfrutar durante esos 365 días que se tienen 18 años.

6. Discos, prensa, libros...

Con esa tarjeta se podrá disfrutar de experiencias y productos culturales con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos (libros, prensa o discos, entre otros), 100 euros para productos digitales (prensa digital, podcast, videojuegos en línea o plataformas de contenidos audiovisuales) y 200 euros para artes escénicas (teatro, ópera, cine, danza o museos).

7. Los toros no

Si entre los beneficiarios hay amantes de la tauromaquia, gastronomía, moda o cerámica, hay que saber que estos sectores no han sido incluidos en el bono.

8. Gastos de envío

En el caso de no vivir cerca de una librería o tienda de videojuegos, o cualquier negocio de venta de productos culturales, y la única manera de acceder a ellos es la compra online, hay que tener en cuenta que los gastos de envío no están incluidos en esta tarjeta monedero. Y también que no, que las compras en plataformas de venta online como Amazon tampoco no están incluidas.

9. Sin ansias

Si se entra ya este lunes, un consejo dado por Iceta es que no hay que consumir los 400 euros de golpe porque a lo largo del año se irán sumando al bono otras empresas o entidades que a lo mejor ofrecen otros productos de mayor interés.

10. Ofertas complementarias

Con todas las dudas resueltas, llega la hora de cumplir el objetivo: disfrutar de esos universos culturales que, de no ser por el bono, no podrías porque, además, ya son ofertas complementarias como las hechas por el Inaem, quien ya ha anunciado que los jóvenes podrán acceder a abonos y entradas con un 50% complementario a la compra.