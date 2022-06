Scorpions sientan cátedra

La noticia cayó como un mazo. A falta de unas pocas horas para su show, Whitesnake cancelaba su actuación por motivos de salud del batería Tommy Aldridge. Bajón y modificación de horarios inmediata, con más tiempo para el resto de bandas. Celtian fueron los primeros. Su nombre no engaña. Heavy rock de reminiscencias celtas bajo el sol cartagenero y actuación acorde a su posición en el cartel, como la de Opera Magna y su power metal en vías de mayoría de edad.

En el escenario Heretic ya había arrancado la jornada con bandas locales, con el metal alternativo de Scarecrow Avenue y los inquietantes Aversio Humanitatis, tan convincentes como negro es su black metal.

Blaze Bailey pasó la línea a división de honor en el festival. Su repertorio para la ocasión está basado en su periplo con Iron Maiden, con lo que ganarse a la parroquia está garantizado y su solvencia, también.

La propuesta del escenario anexo no se hizo esperar. No tenía nada que ver musicalmente, pero sí se demostró que había ganas de volver a ver a los murcianos 91 Suite. Probablemente la mejor banda de hard melódico que haya dado España en las últimas décadas. Su directo no defraudó, siempre un punto más enérgico que su versión enlatada. Su cantante, Jesús Espín, agradecía la acogida a un público que ya comenzaba ser muy numeroso. La jornada apuntaba con hacer buenas las previsiones. El segundo día del Rock Imperium iba a ser absolutamente multitudinario.