El Recinto Ferial de La Fica espera ya a en torno 54.000 'warmers'

El Warm Up - Estrella de Levante regresa mañana a La Fica tras dos años en suspenso por culpa de la pandemia. Cierto es que el pasado mes de octubre se celebraron los ‘Warm Up Days’, unas jornadas con cerca de una veintena de actuaciones que marcaron la vuelta de los conciertos con público de pie, pero no será hasta mañana a las 18.15 horas –cuando está previsto que Arde Bogotá salten al escenario inaugurando esta edición– que los warmers puedan decir que el gran festival de la capital del Segura ha vuelto. ‘Vuelto’ con todo: con cerca de medio centenar de artistas y bandas, sin distancias y sin la obligatoriedad del uso de mascarillas (a excepción del personal que trabaja para la organización).

Así lo anunciaron ayer sus responsables durante una rueda de prensa celebrada en el edificio anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. José Manuel Piñero, director del festival y Producciones Baltimore, y Fernándo López Miras fueron los encargados de informar acerca de los últimos detalles de esta edición durante su presentación oficial. Cuestiones como la previsión de asistencia, que –con las entradas prácticamente agotadas– se estima que rondará las 54.000 personas sumando los dos días. Y a esos habrá que añadir los 16.000 que desde el lunes están participando en el programa de actividades paralelas del Warm Up, que hasta el domingo ha organizado conciertos, rutas, proyecciones, etc., todo gratuito. Estos son los horarios del Warm Up 2022 Se trata de cifras de participación «ligeramente superiores» a las de 2019 –año en el que se celebró la última edición de la ‘vieja normalidad’–, según explicó Piñero, que insistió en que, «tras 1.200 días desde la última jornada del festival, la sensación está siendo masiva y están recibiendo numerosas consultas porque no hay ya disponibles plazas de hotel y de restaurantes para los días del evento, el 29 y 30 de abril». Y es que en total serán «unos 70.000 visitantes» que dejarán un impacto económico estimado de nueve millones de euros, apuntó López Miras, quien definió el Warm Up como «una de las señas de identidad de la Región, así como una de nuestras grandes citas turísticas». De hecho, como ejemplo de la repercusión de este tipo de actividades, el presidente recordó que el 15% de los turistas que llegaron en 2019 a la Región, 210.000 personas lo hicieron para presenciar algún concierto, con un gasto de cuatro millones de euros. «Son cifras muy importantes», señaló López Miras, quien felicitó a los organizadores del Warm Up por «apostar por el arte, por la cultura, por el turismo, por la música y, en definitiva, por la Región». Conciertos Murcia 2022: Consulta todas las bandas y artistas que pasarán este año por la Región Novedades En este sentido, el festival incluye novedades como el sistema de pago ‘cashless’, mediante pulseras inteligentes que incluyen un monedero que se podrá cargar y utilizar en las diferentes zonas de restauración ubicadas en La Fica (y que incluyen una dedicada a la gastronomía murciana). Las pulseras, por cierto, se pueden recoger desde el pasado lunes en la taquilla de la Filmoteca Regional, a fin de «facilitar los accesos» y ahorrarse aglomeraciones este viernes a las puertas del Warm Up, que este año también contará con más personal y zonas de aseos. Además, en esta ocasión el festival tendrá cinco escenarios: los cuatro ubicados en el recinto ferial y «un quinto que es la propia Región de Murcia», de la que podrán disfrutar todos los asistentes, especialmente quienes vengan desde fuera. De hecho, el festival permitirá prolongar «los positivos datos turísticos de la Semana Santa y de las Fiestas de Primavera», y, según el jefe del Ejecutivo regional, la visibilidad «se traducirá en ingresos, en empleo, en actividad al fin y al cabo para muchos sectores que lo han pasado muy mal en los últimos dos años». Así, el evento pretende ser un referente para el regreso seguro de las grandes audiencias culturales, que ayuden a recuperar la actividad económica de sectores afectados por la pandemia. "Lleno absoluto" en alojamientos de Murcia por el Warm Up En cualquier caso, durante la rueda de prensa se hizo también un llamamiento a la prudencia para evitar el aumento de contagios del coronavirus, puesto que la incidencia ha crecido en la ciudad tras estos dos últimas semanas de fiestas. No obstante, López Miras señaló que el actual escenario de inmunización de la población hace prever que, si hay que poner en marcha nuevas restricciones, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos sanitarios, serán adaptadas a los colectivos más vulnerables, más que para la población en general. Por su parte, Yayo Delgado, responsable de comunicación de Estrella de Levante, principal patrocinador del evento, destacó que el Warm Up es el primer festival de la temporada estival al aire libre de España gracias al buen clima de Murcia, «que está previsto que sea favorable y sin lluvias los días del festival». Para refrescar a los asistentes, hay previstos para la venta 60.000 litros de cerveza, lo que supondrá, dijo, un récord de consumo a nivel nacional. Glas, en directo en la REM; Idles, en la pantalla de la Filmoteca Regional La ‘Warm Up Week’, la programación paralela –y gratuita– del festival, continúa hoy con dos propuestas: una audiovisual y otra estrictamente musical. La primera es la proyección en la Filmoteca Regional del documental Don’t go gentle: A film about Idles (MArk Archer, 2020), una película de 75 minutos sobre cómo, gracias a la amistad y la determinación, la banda de Bristol pudo salir adelante en un entorno sociopolítico dividido. El pase comenzará a las 21.15 horas. Por otro lado, los conciertos llegarán hoy a la Sala REM de la mano de Glas y Serial Killerz, un original proyecto formado por el DJ Joe Cabana y el baterista Jonathan Arriola. Por su parte, Glas es un cuarteto murciano de electro-pop que ha reunido a antiguos miembros de The Leadings y Varry Brava, entre otras bandas. La música comenzará a sonar a partir de las 21.00 horas. Por último, la Comunidad ha anunciado que las personas que hayan comprado su abono y pasen por los puntos de validación para obtener su pulsera durante el ‘Warm Up Week’ –las actividades paralelas– podrán recoger una camiseta de ‘Festivales Región de Murcia’ en el recinto de La Fica. Y quienes no lo hayan hecho aún, todavía tienen tiempo incluso de comprar sus entradas en la web del festival (warmupfestival.es) y en entradas.com, aunque la organización advirtió este miércoles que están a punto de agotarse.