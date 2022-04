Estos son los horarios del Warm Up 2022

La cuenta atrás para el regreso a del Warm Up - Estrella de Levante está llegando a su final. Y es que a lo largo del viernes y sábado de la próxima semana se sucederán los conciertos previamente anunciados en La Fica, con artistas y bandas nacionales e internacionales de primera línea como Izal, Lori Meyers, Zahara, Rigoberta Bandini, Bastille y Digitalism. De hecho, la fecha está tan cerca que la organización del festival liberó ayer los horarios (después de anunciar hace ya algunas semanas el cartel por días). En concreto, destaca, por ejemplo, la inauguración de esta nueva (y normalizada) edición, que correrá a cargo de una de las bandas de moda en el panorama español: los cartageneros Arde Bogotá (18.15 horas).

Además, tal y como señalan desde el Warm Up, el programa ha sido estructura con la intención de ir aumentando progresivamente la intensidad sonora conforme vaya avanzando la noche. Así, tras la banda de la ciudad portuaria, actuarán en ese mismo escenario (bautizado como ‘Festivales Región de Murcia’) Maria Arnal y Marcel Bagès (19.35 horas), Sen Senra (21.45 horas), Rigoberta Bandini (00.10 horas), Ginebras (2.35 horas) y Elyella (4.40 horas).

Por su parte, el escenario Ellesse contará con Mavica (18.40 horas), Maren (20.10 horas), Confeti de Odio (21.30 horas), La Femme (23.30 horas), Cupido (1.10 horas) y, para cerrar, Samantha Hudson (3.00 horas). Mientras que en el principal, ‘Estrella de Levante’, las actuaciones del viernes comenzarán a las 20.30 horas con Lori Meyers, para continuar con Fangoria (22.50 horas), Bastiller (01.15 horas) y Digitalism (3.40 horas).

WARM UP WEEK Lunes 21.15 horas, Filmoteca - Película: ‘Paco Loco: Viva el noise’. Martes 18.15 horas, Filmoteca - Película: ‘Mercedes Sosa: la voz de Latinoamérica’. 20.00 horas, Sala de Catas de Estrella de Levante - Secret Show. 20.00 horas, Sala Musik - Jimena Amarillo. 21.00 horas, La Yesería - Cora Yako. Miércoles 20.00 horas, Sala de Catas de Estrella de Levante - Secret Show. 20.00 horas, Garaje Beat Club - El Último Vecino. Jueves 21.00 horas, Sala REM - Glas + Serial Killerz. 21.15 horas, Filmoteca - Película ‘Don’t go gentle: A film about Idles’. Viernes 13.00 horas, Sala de Catas de Estrella de Levante - Secret Show. 06.00 horas, Garaje Beat - After party: Varry Brava DJ Set. Sábado Todo el día, Calle Besabé - Market de Diseño. 12.00 horas, La Merced - Pieles Sebastian. 12.00 horas, Plaza de los Apostoles - Amore. 13.15 horas, La Merced - Kora. 13.15 horas, Plaza de los Apostoles - Paco Moreno. 14.30 horas, La Merced - Los Punsetes. 14.30 horas, Plaza de los Apostoles - Colectivo Da Silva. Domingo Todo el día, Calle Besabé - Market de Diseño. 12.00 horas, La Merced - Mala Cotton. 12.00 horas, Plaza de los Apostoles - Ángel Calvo. 13.15 horas, La Merced - El Buen Hijo. 13.15 horas, Plaza de los Apostoles - Muro María. 14.30 horas, La Merced - Joe Crepúsculo. 14.30 horas, Plaza de los Apostoles - La Paloma. 18.00 horas, Filmoteca - Película: ‘Underplayed’.

El sábado serán Miles Kane (20.35 horas), Izal (22.55 horas), Trentemøller (1.30 horas) y Mura Masa (3.44 horas) quienes centren los focos sobre el stage de los cabezas de cartel, aunque el escenario ‘Festivales Región de Murcia’ contará con algunos de los nombres propios de esta edición, como The Vaccines (21.45 horas) y Zahara (0.20 horas). Antes, será el turno de Nunatak (18.15 horas) y Shinova (19.30 horas), mientras que después pasarán por allí Ojete Calor (2.35 horas) y Flash Show DJ’s (4.40 horas). Por el ‘Ellesse’ desfilarán: Pájara Reu (18.45 horas), Morreo (20.00 horas), Georgia (21.30 horas), Triángulo de Amor Bizarro (23.15 horas), Alizzzz (0.50 horas) y La La Love You (3.00 horas).

Además, también hay que tener en cuenta las sesiones en el Dancefloor, que el viernes tendrán a Hoonine (20.45 horas), Don Fluor (21.30 horaS), Rakky Ripper (23.00 horas), REM DJ’s (23.45 horas), Carriel Palmer (1.15 horas), La Resistance (2.45 horas) y Krystal Klear (4.30 horas), mientras que el sábado marcarán los bailes los DJ’s de Bassoa (18.00 horas), JungleO (19.30 horas), Yana Zafiro (20.45 horas), Blitzmix (21.30 horas), Irenegarry (23.00 horas), Me & The Reptiles (23.45 horas), Buffetlibre (1.15 horas), Jes_set b2b Kodedama (2.45 horas) y Pional (4.30 horas).

Programación cultural gratuita

Pero no habrá que esperar hasta el viernes para disfrutar del Warm Up; ni siquiera habrá que tener entrada. Ya que, como viene siento habitual, durante toda la semana del festival se desarrollarán diferentes actividades gratuitas por toda la ciudad. Desde el lunes 25 de abril, con la primera Paco Loco: Viva el noise (21.15 horas) en la Filmoteca Regional, hasta el domingo 1 de mayo con conciertos matinales en las plazas.

La música volverá a sonar en diferentes espacios de la ciudad (La Yesería, Musik y Sala REM) con una gran variedad de sonidos como los que encarnan Cora Yako, Jimena Amarillo y El Último Vecino. Mientras que en la Plaza de los Apóstoles y en la Plaza de la Universidad destacan, entre otros artistas confirmados, Los Punsetes, Colectivo Da Silva y Joe Crepúsculo. Además, un año más, vuelven los Secret Shows de Estrella de Levante, una serie de conciertos acústicos con bandas de primer nivel cuyo nombre no se desvelará hasta el momento en el que artista suba al escenario. En esta ocasión serán el martes, miércoles y viernes en la Sala de Catas de la cervecera murciano, y solo se podrá acceder a través del sorteo que están realizando en su página web oficial.

Pero, como ya se ha avanzado, la programación va mucho más allá de los conciertos, con un ciclo de cine con cinco películas relacionadas con la música entre las que destacan Enrique Morente: Omega y Don’t go gentle: A film about Idles. También habrá un market de diseño de la Calle Basabé (sábado y domingo) y dos after party una vez se cierre el recinto de La Fica. Además, vuelven las rutas del Warm Up, con motivos gastronómicos, creativos e, incluso, una sesión de shopping. Los asistentes al festival que acudan a los locales y comercios adheridos a las diferentes rutas podrán participar en el sorteo de regalos.

Últimos tickets disponibles

Por último, la organización alertó ayer a los interesados de que las entradas de día y los abonos de dos días están a punto de agotarse. Las últimas siguen disponibles hasta agotar el cupo en la página web oficial del festival y en entradas.com.