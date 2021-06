El autor del póster de la décima edición de Sombra, festival de cine fantástico europeo de Murcia, es Daniel Acuña (Águilas, 1974), y en su impactante ilustración muestra una Murcia tomada por la naturaleza.

Para acometer el diseño de la ilustración la premisa que se planteó al autor fue la siguiente: ¿Qué hubiera sido de la ciudad de Murcia si la Naturaleza hubiera tomado el control, y el Estado y la Administración hubieran desaparecido en un futuro postapocalíptico? ¿Cómo se reflejaría ese cambio en uno de los puntos más identificables de la capital murciana como es la plaza de Santo Domingo?

Daniel Acuña es uno de los dibujantes de escuela realista más destacados que han surgido en los últimos años, con un acabado especialmente impresionante cuando tiene la oportunidad de también colorearse a sí mismo. Sus inicios están en la mítica publicación murciana El tío Saín, allá por 1995, pero comenzó a destacar en España con la serie Claus & Simon junto al guionista Santiago Arcas, de la que Ediciones La Cúpula publicó varios comic-books en blanco y negro, publicando también algunas historietas en la revista El Víbora.

¿Cómo aborda esta carrera a ambos lados del Atlántico? ¿Hay planes para volver a publicar en Europa? ¿Y en España?

Llevo once años en exclusiva con Marvel y salvo rivalidad directa no les importa que haga cosas puntuales fuera, pero el problema es la disponibilidad de tiempo. He hecho pósters y portadas en España, como en la nueva colección de Hazañas Bélicas. Si no tiene nada que ver con superhéroes mejor, pero depende del caso concreto.

A lo largo de los años ha dibujado capítulos para las series de personajes tan emblemáticos como Linterna Verde, Flash, X-Men, Capitán América, Lobezno o Los Vengadores, y series de portadas para colecciones como Los 4 Fantásticos y Liga de la Justicia. ¿Cuál era su relación con el cómic USA como aficionado?

En España, a diferencia de otros países como Francia, hemos tenido desde los años 70 y 80 la costumbre muy generalizada de leer cómics americanos de superhéroes. En mi caso la infancia y la adolescencia está marcada por ellos hasta que comencé a entrar en contacto con otros autores, precisamente a través de los cómics de superhéroes. En mi caso era lector, pero no un gran aficionado.

¿Es un sueño cumplido?

Aún a mis 46 años me resulta curioso y no termino de acostumbrarme a leer mi nombre en un cómic Marvel, o que en los anuncios de la película de Marvel Los Eternos aparezca Angelina Jolie junto a un dibujo mío. Parece que Águilas y Hollywood son universos distintos, pero estamos en el mismo planeta. Ver mi nombre en los agradecimientos de Falcon y el Soldado de Invierno fue una sorpresa, sobre todo por figurar al lado de gigantes del cómic como John Byrne.

¿Qué ha cambiado desde el Dani Acuña aficionado al Dani Acuña autor?

Mi rutina no ha cambiado tanto desde que estaba en el instituto al momento actual, solo que antes tenía en mi casa de El Hornillo a mi madre y ahora están mi mujer y mi hijo. Me sigo viendo como cuando tenía 14 años, pero ahora los editores de Marvel me dicen que son fans míos y me respetan, hasta me hacen caso cuando propongo algo.

¿Soñaba con ser dibujante de Marvel?

Soñaba con ganarme la vida dibujando cómics, pero hacerlo en Marvel para mí era tan inalcanzable que ni me permitía soñar con ello.

Un elemento habitual en su trabajo son los ocasionales guiños a edificios, lugares, personajes y elementos de la cultura popular española. En España son acogidos con mucho cariño, pero ¿cómo reacciona el público estadounidense (o del resto del mundo) ante elementos sobre los que carece de un referente previo?

Me gusta pensar que con esos detalles mando un guiño a mi yo del pasado y a lectores murcianos y españoles para que no se sientan tan lejanos con respecto a los cómics USA, pero también voy añadiendo guiños para lectores de otros países, que se sientan cómplices de lo que les estoy contando.

Los carteles del festival Sombra son, desde hace muchas ediciones, objeto de culto y colección por parte de los fans, siendo su presentación uno de los grandes momentos previos al festival. ¿Qué supone encargarse de este cartel? ¿Qué retos ha planteado?

Es un festival que me gusta mucho cómo está planteado y lo veo claramente como un evento cinematográfico de referencia en España y Europa, así que ha sido un privilegio encargarme de un cartel con tanta visibilidad. Desde la organización tenían una idea muy clara de lo que querían, algo apocalíptico donde la naturaleza se abriera paso ante la desaparición de la especie humana, casi como lo que estamos viviendo durante la pandemia del coronavirus, provocando inquietud… pero sin pasarnos en ningún momento de terroríficos.