Para reforzar la plantilla de Telemurcia, durante los veranos vinieron en comisión de destino algunos productores como Gonzalo de Esquiroz y Miguel Sainz, y realizadores como Manuel Galindo, Carlos Lemos y Fernando Villanueva, que estuvo en julio de 1985 para realizar el informativo; era un hombre amable, de avanzada edad.

Nada más entrar en el control de realización me dijo que él era realizador de programas grabados y nunca había hecho informativos en directo; le dije que no se preocupara (yo era ayudante de realización), que todo el equipo facilitaría su labor. Entablamos amistad, me contó que fue el creador del programa infantil Barrio Sésamo en 1978, con Espinete, la gallina Caponata y Don Pimpón, pero que había comenzado en la truca de TVE, máquina para crear la animación de dibujos, entre otras cosas.

Cuando se marchó del Centro, me regaló para mi hija Ana, que tenía cuatro meses, los dibujos que vemos junto al texto. Unos meses más tarde me encargué de realizar los programas infantiles en Telemurcia: Los Birimboyas, Títeres de Cachiporra y El Monstruo Luciano, que era un muñeco entre dinosaurio y cocodrilo que contestaba a las cartas de los jóvenes telespectadores.

En los programas participaron los hijos pequeños de los compañeros de la tele: Carlos Llorente, María Ángeles Molas, Domingo Centenero, Consuelo Cárceles y mi hija Ana, que debutó con seis meses.