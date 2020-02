Pablo López actuará en la Plaza de Toros de Murcia

El próximo 9 de mayo Pablo López volverá a la Plaza de Toros de Murcia para presentar en la Región su nueva gira Unikornio. Después del Tour Santa Libertad y su Gira 360º, el malagueño, regresa a los escenarios para presentar su nuevo álbum que estará compuesto por las mejores canciones de su carrera hasta la fecha.



El compositor presentó el pasado mes de noviembre Mama no, una de las nuevas canciones que componen su próximo álbum. Con esta canción Pablo vuelve a transportarnos a un tono desgarrador e intimista que nos recuerda su canción El Patio.







Por el momento el malagueño actuará en ciudades como Valencia, Sevilla o incluso saltará el charco para actuar en Miami en The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater.



Las entradas para la Plaza de Toros ya están disponibles Iboleleproducciones.com