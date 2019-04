Blas Cantó: «El machismo está interiorizado en todos»

El joven murciano Blas Cantó es uno de los artistas más queridos de nuestro país. Le conocemos desde hace muchísimos años y más aún desde que formó parte de la boyband Auryn. Pero hace un tiempo decidió, junto al resto de sus compañeros, darse un respiro y emprender su carrera en solitario.

El ganador de Tu cara me suena tiene una voz sencillamente especial y mágica. Es capaz de erizarte la piel en todo momento y eso es sencillamente espectacular. Y por ello, no para de cosechar éxito tras éxito y además se ha embarcado en una aventura profesional diferente y muy emocionante. El cantante de Él no soy yo le ha puesto voz a Lou, un muñeco perfecto y despiadado del musical de animación UglyDolls: Extraordinariamente feos.

Esta película trata sobre unos muñecos de peluche imperfectos que viven en Feolandia. Un mundo en el que nadie les juzga por su apariencia y en el que se sienten felices y protegidos. Pero viajan a la ciudad mágica de los juguetes perfectos con el deseo de ser queridos para finalmente descubrir que no hace falta ser perfecto, porque lo importante es no dejar de lado quién eres de verdad.

Este es el mensaje de esta película de animación. Sin embargo, vivimos en un mundo constante de prejuicios, faltas de respeto a lo diferente y raro, «a veces me quedo sin palabras al ver estos problemas, porque me parece duro que una persona limite la capacidad de una persona por su apariencia», cuenta el cantante.

A Blas Cantó le ha dejado sin aliento la historia de que ha contado Chenoa cuando era bailarina de ballet, pero ha recibido muchísimas críticas por este salto al doblaje. «En esta película me ha pasado, he recibido críticas por estar en los dos mundos: la música y el doblaje».

«Se critica mucho que haya artistas que canten y luego hagan doblaje. Lo puedo llegar a entender, pero es también un prejuicio. He recibido muchos comentarios y algunos eran: está ahí por su cara bonita», hace hincapié. Asimismo, el joven pone el acento en una cuestión: «Los comentarios son más duros con las mujeres», subraya. A este respecto, Cantó apunta que «el machismo está interiorizado en todos».

Chenoa, Nerea Rodríguez y Blas Cantó ponen sus voces a los personajes de UglyDolls, unos monstruos de trapo que «solo piden ser amados», un mensaje que los cantantes han hecho propio para pedir a la sociedad «más integración y aceptar la diversidad». La cinta de animación, de STX Entertainment, se estrenará en los cines el próximo miércoles 1 de mayo.

«La película es un recordatorio de la integración y es un mensaje clave especialmente para los adultos, porque es un tema del que se habla mucho hoy en día, pero que muchos no escuchan», remarcó Chenoa.