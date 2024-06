López Miras: "La Región de Murcia está viviendo uno de sus mejores momentos"

Celebramos hoy el Día de la Región de Murcia cuando se cumplen 42 años de vigencia del Estatuto de Autonomía, ¿Qué momento está viviendo la Región?

Efectivamente, se cumplen 42 años de vigencia del Estatuto de Autonomía, una norma que fue fruto del entendimiento, el consenso, el diálogo y con la que regimos nuestra convivencia. La Región de Murcia está viviendo uno de sus mejores momentos, hemos liderado el crecimiento económico en los últimos 40 años, nunca ha habido tanta ocupación laboral, estamos batiendo todos los registros en cuanto a llegada de visitantes y turistas. Y lo que es más importante, tenemos un caudal de talento que está paseando el nombre de la Región de Murcia por todo el mundo. Pero no debemos ser conformistas, tenemos muchos retos por delante y, como siempre digo, lo mejor está por llegar.

¿Cuáles son esos desafíos, qué retos inminentes tiene a Región de Murcia?

Estos días que estoy haciendo entrevistas con motivo de la conmemoración de nuestro Estatuto de Autonomía, no me he cansado de repetir uno de mis más fuertes propósitos y objetivos, y es que la Región de Murcia se conozca fuera y que tengamos el peso que nos corresponde y merecemos en nuestro país. Y para eso hay que estar presente y tener visibilidad donde se toman las decisiones. Quiero que la voz de la Región se escuche con fuerza porque hay una deuda histórica con nuestra tierra y desde luego yo me voy a emplear a fondo para que se nos trate con justicia.

¿En qué cree que la Región de Murcia puede ganar más peso, qué cosas podemos proyectar fuera que fortalezcan esa posición a nivel nacional?

Son muchas cosas por las que destacamos. Somos líderes mundiales en la gestión del agua, nadie depurada y reutiliza el agua regenerada como nosotros; tenemos el regadío más moderno de España, el 85% de nuestros regadíos están modernizados frente al 55% de media nacional; con el 3% del agua producimos el 25% de las frutas y hortalizas que exporta nuestro país; tenemos la industria de zumos más potente de Europa. Es decir, estamos a la cabeza a nivel industrial y productivo en muchos ámbitos. Y, lo más importante, tenemos un capital humano extraordinario en todas las disciplinas: deporte, medicina, investigación, literatura, música, cine… Estamos en el mejor momento para exhibir con orgullo ser de la Región de Murcia

En estos 42 años de vida del Estatuto de la Región de Murcia, la Región ha vivido una época de progreso y de desarrollo, pero ¿qué tareas quedan pendientes, qué avances aún tienen que llegar?

Hay tareas pendientes que son claves para el desarrollo y para el futuro. Una de ellas es la financiación autonómica que es la base de nuestro Estado del bienestar. Llevamos mucho tiempo infrafinanciados, lo que es un lastre para nuestra competitividad y, desde luego, es algo que no podemos permitir por más tiempo. Luego están las infraestructuras, con un AVE que ha llegado a Murcia de forma decepcionante; además, llevamos ya tres años sin trenes de cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas; la conexión ferroviaria entre Murcia y Cartagena es absolutamente deficiente; no sabemos nada de las obras del Corredor Mediterráneo en la Región… es decir, tenemos un déficit que es urgente corregir porque las infraestructuras son las arterias a través de las que llega el progreso, el desarrollo y la competitividad. Y por último está el tema del agua. La Región de Murcia ha hecho sus deberes y hoy es uno de los territorios del mundo donde este recurso se gestiona de manera más eficiente. Somos capaces de aportar a nuestros regantes más de 120 hm3 de agua regenerada al año gracias a la excelencia de nuestro sistema de depuración pero eso no es suficiente: tenemos que asegurar el blindaje del trasvase Tajo-Segura frente a los recortes porque ha sido la infraestructura que ha impulsado el corazón económico de la Región estos últimos 45 años.

Decía antes que la Región de Murcia está sonando con fuerza, ¿qué tiene que decir de esa generación de deportistas, músicos, creadores que están triunfando en la actualidad?

Creo que lo que hace a una tierra grande siempre son sus gentes y creo que esa generación de murcianos que está triunfando en muchas disciplinas muestra la potencia y la fuerza de nuestra tierra, algo que no es nuevo, nos precede una historia milenaria de la que hemos recibido un legado valioso y extraordinario. Antes y ahora todos han contribuido y contribuyen a la prosperidad, al crecimiento y al progreso de la Región. Somos una tierra de gente trabajadora, honesta y con mucho tesón que son nuestro gran activo.

Ese talento es el que reconoce cada año el Gobierno regional en el acto institucional con la entrega de las distinciones.

Así es, es un momento especial y muy emotivo porque es el reconocimiento al esfuerzo, a la entrega, al compromiso, a la excelencia, a la solidaridad. Y todos esos valores merecen el aplauso de la Región de Murcia. Las entidades, las instituciones, las personas que reciben estas distinciones son reflejo de lo que somos capaces de hacer, de hasta donde podemos llegar. Y es todo un orgullo poder darles las gracias en nombre del millón y medio de murcianos.