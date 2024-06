López Miras cree las elecciones europeas "pueden cambiar el Gobierno de Pedro Sánchez"

El líder del PP regional, Fernando López Miras, ha considerado que las elecciones europeas del próximo 9 de junio son "algo más trascendentes" de lo normal porque se ha mostrado "convencido" de que "pueden cambiar el Gobierno de España", ya que el presidente, Pedro Sánchez, "está acorralado" y tiene un Ejecutivo "débil", "dividido" y "frágil".

"Es un Gobierno débil, y si a esa debilidad interna sumamos el rechazo en las urnas, yo creo que vamos a acorralar al presidente tanto electoralmente como políticamente", tal y como ha afirmado López Miras en una entrevista concedida a Onda Regional.

En este sentido, López Miras ha reprochado que el Gobierno de Pedro Sánchez "solo tiene apoyo para una cosa, que es aprobar la Ley de Amnistía que redactó un fugado de la Justicia". Por ejemplo, ha criticado que el Ejecutivo central "no ha podido presentar los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante cada año".

De hecho, el presidente del PP regional ha advertido que Sánchez "ya está acorralado en el Congreso de Diputados y en su propio Ejecutivo". Así, ha considerado que "podemos forzar la convocatoria de unas elecciones que hagan que cambie un Gobierno que yo creo que es necesario que cambie".

Influencia de Begoña Gómez

Al ser preguntado por la influencia que puede tener en la campaña electoral Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, López Miras ha considerado que el papel que jugará será el que "quieran los ciudadanos". "Yo sé el que ha jugado históricamente cuando algún político ha tenido pruebas más que evidentes de estar acorralado por la corrupción, pero esto tienen que ser los ciudadanos los que lo juzguen", ha zanjado.

Ha reconocido que él no es fiscal ni juez, por lo que no "juzga" ni "prejuzga", sino que intenta hacer un "relato de los hechos objetivos" y ha recordado que "en democracia nunca había pasado esto". Así, ha valorado que "nunca, en 45 años, la esposa del presidente del Gobierno había estado investigada por un juez formalmente e imputada por corrupción, por tráfico de influencias".

"No sé si será un delito o no, pero normal no es que la mujer la esposa del presidente del Gobierno escriba cartas de recomendación a empresas y su marido, el presidente del Gobierno, riegue con dinero público esas empresas y les dé financiación del presupuesto de todos los españoles", ha lamentado.

Incluso, ha señalado que "ahora sabemos que hasta una gran empresa de este país ha puesto un software a nombre de la mujer del presidente del Gobierno", algo que, a su juicio, "no es normal". Y el "problema", en su opinión, es que "no han dado ni una sola explicación", algo que "no ha pasado nunca en democracia".

"Es que no han dicho, ni siquiera, que no es verdad; porque sí es verdad y porque parece que el juez tiene indicios y pruebas más que suficientes de que algo no está bien hecho y algo no es normal", según López Miras.

Así, ha recordado que se le ha preguntado a Sánchez por este asunto durante los últimos dos meses en cada sesión en el Congreso de Diputados y "nunca ha dicho no: mi mujer no se ha reunido con empresas; y nunca ha dicho no: mi esposa no ha recomendado a empresas para que se lleven contratos públicos".

Además, ha señalado que Sánchez "nunca ha dicho no: es mentira que el Gobierno de España haya dado financiación y ayudas a empresas que haya recomendado" su esposa; y "nunca ha dicho no: es mentira que una gran empresa de este país haya puesto software gratuitamente a nombre" de su mujer. "Nunca ha dicho que no porque no puede decirlo", ha zanjado.

Al contrario, ha criticado que Sánchez "se ha dedicado a decir que hay fango, a hablar del presidente de Argentina, Javier Milei; y a hablar de la ultraderecha". Asimismo, ha considerado "de risa" que el presidente del Gobierno "se dedique a mandar cartas cada vez que está cercado por investigaciones judiciales". A su parecer, la respuesta se la van a dar "los ciudadanos" el 9 de junio.

Ley de amnistía

Al ser preguntado por el papel que va a jugar la Ley de Amnistía en las elecciones europeas, López Miras ha valorado que, a su parecer, lo importante va a ser "la forma de gobernar y cómo ha gobernado Pedro Sánchez".

A este respecto, ha considerado que la Ley de Amnistía "es un hito vergonzante, vergonzoso e indigno dentro de todo un conglomerado del Gobierno".

En este sentido, López Miras se ha mostrado "convencido" de que la Unión Europea es una instancia a la que se puede recurrir para poner "freno" a la Ley de Amnistía. De hecho, ha valorado que es "la única institución o donde están las instituciones que le pueden poner el freno, tal y como está ahora mismo nuestro país".

Final de la campaña y encuestas

Al ser preguntado por cómo afronta el final de la campaña, López Miras ha señalado que lo hace "con buen ánimo", aunque ha reconocido que, para la sociedad en general, "llevamos un par de años de una intensidad electoral, campaña electoral tras campaña electoral, y que ya agota". "Pero a mí que esto de la política me gusta, que el poder estar con la gente, sentir la cercanía, me gusta", ha señalado López Miras, quien considera que las campañas electorales "son muy útiles" en este sentido.

Al ser preguntado por los resultados de las encuestas, López Miras ha señalado que, tal y como "se suele decir", la "única encuesta válida es la de las elecciones", aunque ha reconocido que "las encuestas van marcando una tendencia que el PP valora de forma "positiva".

"Lo que creemos es que la ciudadanía está entendiendo que la forma de hacer política del Partido Popular es la forma que más se identifica con ellos", según López Miras, quien ha puntualizado que el PP intenta hacer "propuestas políticas y gobernar de una manera sosegada, desde el rigor por supuesto, desde la seriedad, pero también desde la moderación, desde el consenso, desde el diálogo con todos".

Ha puesto en valor que, en menos de un año de legislatura, el Gobierno murciano ha conseguido aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, llegar a un acuerdo de financiación con las universidades, y llegar a un acuerdo con sindicatos y con la patronal para la estrategia de seguridad laboral. "Esta es nuestra forma de trabajar, con moderación, rigor, sensatez, diálogo, consenso, y dejar fuera las estridencias, los enfrentamientos, la tensión y la crispación", ha zanjado.

López Miras ha advertido que, históricamente, la participación en las elecciones europeas es "muy baja" y ha lamentado que eso quiere decir que "seguramente que no sabemos transmitir a la ciudadanía lo importante que son estas elecciones europeas" en un mundo "cada vez más globalizado". Por ejemplo, ha puesto en valor la importancia de cuestiones que se dirimen en el Parlamento Europeo como "los fondos para agricultura, para pesca y para ganadería cuestiones de defensa y seguridad".