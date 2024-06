José Ángel Antelo: "Von der Leyen pactará con nosotros porque los números no le van a dar"

Mano dura con la inmigración y freno a las políticas ecologistas son los mensajes claros de Vox en todas las campañas electorales. Pero hay algo distinto en las elecciones comunitarias de este domingo: el Parlamento que se elige, el de la Unión Europea, tiene poder real para que todo un continente cambie de rumbo. El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, es el portavoz del partido en la Región para estos comicios.

En Vox están empeñados en presentar a PP y PSOE como si fueran lo mismo.

Son una estafa electoral, una coalición que vota en Europa lo mismo el 90% de las veces. Son ellos los que nos han llevado a la aprobación del Pacto Verde, la inmigración ilegal masiva y, en definitiva, a destrozar nuestra soberanía, nuestra industria y nuestro producto nacional.

"Más muros y menos moros", dijo Santiago Abascal en el mitin central de campaña en Murcia...

Especificó que se refería a los que vienen a agredir a las mujeres.

Pero llama la atención el mensaje tan duro contra la inmigración en una región en la que son los extranjeros los que sacan adelante la agricultura, recogiendo con sus propias manos el producto en el campo.

Los que vienen cumpliendo las normas, adaptándose a nuestra cultura y entendiendo que hombres y mujeres somos iguales son bienvenidos. Ahora bien, si hay quien piense que se puede agredir a una persona por el mero hecho de ser homosexual o por ser una mujer, debe ser deportado.

PP y PSOE son una estafa electoral porque forman la coalición que ha destrozado nuestra soberanía"

¿Nota que el PP está haciendo suyo este discurso más duro con la inmigración?

Cogen según les dicen las encuestas, pero la verdad es que han votado a favor de la regularización de 400.000 inmigrantes ilegales y de la distribución de personas en situación irregular que llegaban a Canarias por toda España. Por cierto, de ese reparto, 10.000 llegarán al antiguo Hospital Naval de Cartagena. Nosotros pedimos su cierre inmediato.

Sí, han llevado esa iniciativa al Consejo de Gobierno, pero no tienen competencias.

No, pero mandamos un mensaje claro de que el Gobierno regional no va a colaborar con ese reparto de inmigración ilegal.

¿Ha hablado con López Miras sobre esto? ¿Lo va a apoyar?

Entiendo que sí. El Ayuntamiento de Cartagena también pide el cierre de este campamento. Otro posicionamiento no se entendería.

En esta campaña critican tanto al PSOE como al PP, cuando este último es su socio de Gobierno en Murcia y en otras tantas comunidades. ¿Cómo se entiende eso?

Tenemos un pacto de Gobierno con el PP regional, pero no con los demás, porque hay muchos PP. En cada municipio y comunidad hacen lo que más les interesa. Lo mismo pasa a nivel nacional y en Europa, donde deberían presentarse con las mismas siglas que el PSOE.

Ahora son ustedes los que buscan la coalición con Von der Leyen.

La obligaremos a ello porque los números no le van a dar. Venimos a estas elecciones con nuestros aliados a través del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, que esperamos ser tercera fuerza. Luego hay otros grupos como el de Identidad Nacional, en el que está Marine Le Pen, que, con nuestras diferencias, nos unimos en la lucha contra el socialismo, contra la Agenda 2030 y en la protección de nuestro campo y de nuestra industria. Ursula von der Leyen pide millones de inmigrantes ilegales y nosotros lo que pedimos son millones de nacimientos. Para eso hacen falta políticas para las familias como las que desarrolla Viktor Orbán.

¿Por qué no hay ningún murciano entre las 61 personas que forman la candidatura de Vox?

Nuestro candidato es Jorge Buxadé y no funcionamos por cuotas de ningún tipo. Sería muy fácil ponerme a mí mismo el último de la lista, pero no es nuestra manera de proceder. En mi Consejería, todos los cargos con capacidad de decisión son mujeres y no se ha hecho a propósito. Simplemente, eran las más capacitadas.

Cuando demonizan la Agenda 2030 o el Pacto Verde, ¿rechazan cada uno de sus puntos?

En bloque. Ya tenemos la Agenda España, que es la que hemos creado nosotros en sustitución de la 2030 que, por cierto, nadie ha votado y que implementó Rajoy en España. Por otra parte, el Pacto Verde es incompatible con el futuro de nuestros pescadores y agricultores. No puede ser que Europa se dedique a decirle a nuestros agricultores que produzca kilos y kilos de papel, que no es más que burocracia, y que dejen de producir lo que siempre han hecho, kilos y kilos de alimentos.

No es admisible que algunos quieran cambiar la Huerta de Europa por el huerto solar de Europa"

El Pacto Verde busca mitigar de alguna manera los efectos del calentamiento global que tanto sufren regiones como la nuestra.

La mejor medida para frenar la desertificación es el Trasvase Tajo-Segura, que es la infraestructura que más prosperidad ha traído a la Región, y nuestros propios agricultores. No es admisible que algunos quieran cambiar la Huerta de Europa por el huerto solar de Europa.

¿Qué le pareció la visita de su líder, Abascal, a Netanyahu después de que bombardeara un campo de refugiados?

Solo puedo darle las gracias. Hizo algo que muchos medios pasaron por alto: fue allí para evitar que Israel se posicionara en favor de la secesión en Cataluña y para defender la unidad territorial de España. Le explicó, además, que lo que opina Sánchez no tiene nada que ver con lo que opinan los españoles y, por supuesto, fue a revertir el daño de imagen que el Gobierno de España está haciendo a nuestro país en países como Israel, Estados Unidos o Argentina. Santiago Abascal se está posicionando con los líderes con los que España tendrá que colaborar en un futuro. Le Pen será presidenta de Francia más pronto que tarde, como Trump lo será de Estados Unidos. ¿Cuáles son los aliados de España, los encapuchados con los que pacta Sánchez?

Feijóo no cierra la puerta a una moción de censura con el apoyo de Junts. ¿Qué le parece?

Considera aliado a quien dio un golpe de Estado y huyó en un maletero. Ese es el gran problema de esta derechita estafadora y cobarde.

¿Qué es un buen resultado para Vox?

Crecer.