Pedro Sánchez, en Los Alcázares: "España es la Taylor Swift de las economías europeas"

Ni como una moto ni como un cohete. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó este viernes por la tarde en Los Alcázares que "España es la Taylor Swift de las economías europeas". De esta forma, haciendo referencia a la estrella musical del momento que acaba de pasar por Madrid, el dirigente socialista sacó pecho en su mitin electoral en la Región de Murcia por la marcha del país, subrayando hitos como los 21 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, diez de los cuales son mujeres.

"Estamos creciendo más que la medida, estamos creando más empleo que nunca en nuestro país", afirmó el presidente, que subrayó también que su Gobierno ha destinado al campo 4.000 millones de euros para luchar contra la sequía.

"Prefiero mil veces la Europa de Teresa Ribera a la Europa triste, malencarada, malhumorada y siempre enfadada de Abascal, Feijóo y de los Milei y Netanyahu de turno" Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno de España

Sánchez dijo que, si le dan a elegir "entre una Europa con Teresa Ribera —cabeza de lista socialista—, Nadia Calviño y Pepe Borrell, la prefiero mil veces a la Europa triste, malencarada, malhumorada y siempre enfadada de Abascal, Feijóo y de los Milei y Netanyahu de turno".

Con la presencia de centenares de personas, Sánchez tuvo que aguantar todo el rato los abucheos, bocinazos y pitidos de un grupo de personas, a los que se dirigió en más de una ocasión y hasta llamó "fanes". "Allá donde voy, están ellos. ¡Qué harían sin mí!", exclamó.

Un grupo de personas intentaron boicotear el acto del PSOE. / Iván J. Urquízar

Frente al Mar Menor, Sánchez dijo no entender cómo, con esa vista, están "enfadados", y reconoció tener muchas "ganas de que llegue el 9 de junio para ganar a la derecha y la ultraderecha", asegurando que "el PSOE les va a frenar como hicimos en España, ganando a "esta internacional ultraderechista malhumorada y maleducada".

Aprovechó para remarcar que los fondos europeos que, según él, Feijóo no quería, "han supuesto que el Mar Menor tenga una inversión histórica de 680 millones de euros" y permiten que España creciera cinco veces más que los países del entorno europeo en 2023. "No sé con quién van aquellos que se oponen a los fondos de recuperación que permiten reindustrializar en verde el país, pero no van con España", insistió.

Pedro Sánchez, durante su intervención. / Iván J. Urquízar

Ante una marea de banderas del PSOE, de la Unión Europea y LGTBI, el jefe del Ejecutivo de la nación dijo que "el 9 de junio la internacional ultraderechista se presenta con dos siglas: PP y Vox", y alabó a Teresa Ribera, ministra que, cuando empezó la crisis energética y vimos a las empresas engordar sus beneficios, se plantó en Bruselas y dijo que eran muy abusivos y repercutían negativamente a los hogares", dando lugar al impuesto extraordinario a las energéticas. También recordó que gracias a ella se estableció en Europa la excepción ibérica, que ha permitido ahorrar a los consumidores españoles más de 5.000 millones de euros. Son algunos de los motivos por los que Ribera "va a ser la mejor representante de España en Bruselas", indicó.