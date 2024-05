El 061 estalla por el retraso del pago de las horas extras

Encontrar profesionales sanitarios para cubrir el verano es complicado, pero la situación se enreda aún más si el personal que hay en plantilla considera que la Administración le está «tomando el pelo». Así lo ven los trabajadores de la Gerencia del 061, quienes asisten atónitos a las peticiones para que doblen turnos en la época estival cuando la Consejería de Salud de la Región de Murcia aún no se les ha pagado las horas extras que hicieron en el año 2023.

Los afectados explican a La Opinión que esta situación se está dando en todas las categorías, aunque son médicos y enfermeros los que están liderando las quejas y plantándose ante la opción de tener que reforzar servicios o equipos volantes durante estos próximos meses.

«Estamos asistiendo a una pequeña revolución en el seno del 061, ya que se nos piden que hagamos un esfuerzo extra ante la falta de profesionales cuando no se nos han pagado las horas extras de todo el año pasado», indica uno de los sanitarios, que prefiere mantener el anonimato.

Ante esta situación, dicen asistir incrédulos a los continuos incumplimientos de Salud. «Nos llevan en palabras, dijeron que las horas que se deben de 2023 se abonarían en la nómina de abril, después que el pago se haría en la de mayo, pero pasan los meses y seguimos sin cobrar a las puertas de un nuevo verano».

Alguno de ellos llegan a señalar que «se ha puesto sobre la mesa hacer un plante y negarnos a doblar».

Entre 40 y 200 horas

Las horas que el Servicio Murciano de Salud (SMS) debe a los trabajadores de la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061 por el tiempo trabajado fuera de su jornada laboral van desde las 40 a las cerca de 200 horas, tal y como explican los propios sanitarios a esta Redacción.

En este caso, inciden en que los sindicatos sectoriales están al corriente de la situación y que tanto Sindicato Médico (CESM) como Sindicato de Enfermería (SATSE) están manteniendo encuentros con los afectados.

Viendo que en las últimas nóminas no ha llegado el abono de las horas extras de 2023, CESM Murcia ha recomendado a los médicos del 061 que se encuentren en esta situación que «eleven una incidencia a la Dirección de Gestión, al director médico y a Nóminas, solicitando el cobro de lo que nos deben», a la vez que les indican que «pidan explicaciones de lo que está sucediendo».

Por su parte, los enfermeros del Urgencias y Emergencias del 061 que han consultado con su sindicato han recibido como respuesta que «se está pendiente de la aprobación por parte del Servicio Murciano de Salud de su abono y mientras que no lo autoricen, no se puede hacer el pago». Por lo que, «si no se pronuncian al respecto, habrá que plantearse reclamarlo mediante incidencia a Gerencia».

Preguntados por la situación que denuncian los trabajadores sanitarios del 061 sobre el impago de las horas extra del pasado año, el SMS se limita a decir que «la Dirección General de Recursos Humanos y la Gerencia del 061 están trabajando coordinadamente para agilizar el trámite de pago de las jornadas extraordinarias, como se ha hecho siempre». Aunque no se concreta si este abono llegará en la próxima nómina.

Pedreño vuelve a exigir medidas al Ministerio La Consejería de Salud exige al Ministerio de Sanidad que incluya en el orden del Consejo Interterritorial del 5 de junio soluciones para el déficit de médicos. El consejero Pedreño señala que «el principal problema de la Sanidad en este país es el déficit de médicos y la ministra intenta desviar la atención pidiendo planes de verano que no son competencia de su departamento», en referencia a los planes que el Ministerio ha pedido a los responsables de las comunidades.

Siete bajas en el Reina Sofía

La falta de personal en Urgencias afecta tanto a la atención hospitalaria como al 061, lo que ha llevado a que profesionales de los hospitales Reina Sofía de Murcia, Rafael Méndez de Lorca y Santa Lucía de Cartagena hayan protagonizado varias protestas en las últimas semanas, reclamando que se cubran los puestos que hay vacantes y que se busque una solución para estos próximos meses de verano.

El jefe del Servicio de Urgencias del Reina Sofía, Pascual Piñera, apunta que lejos de las tres bajas médicas que contabiliza la Consejería de Salud, en su equipo faltan en este momento siete personas. «Tenemos de baja a tres embarazadas que no han sido sustituidas, dos bajas más por otros motivos que tampoco se han sustituido y dos compañeras que se han marchado a la Arrixaca y al 061 y para las que no hay sustitutos», insiste Piñera.