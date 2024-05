Frente común por el “irrenunciable” puerto del Gorguel

El Palacio de San Esteban ha acogido este miércoles el cónclave regional para recuperar de nuevo el proyecto del Gorguel, el puerto de contenedores que podría mover más de tres millones de TEU (medida estándar de contenedor de mercancías naval), y que fue rechazado por el Ministerio para la Transición Ecológica tras 14 años de inerte tramitación, debido a que se había presentado un segundo proyecto, el de Barlomar.

Por este motivo, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reunió en la sede del Gobierno regional al Ayuntamiento de Cartagena, la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (Coec), las Cámaras de Comercio de Murcia y Cartagena y la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras (AEVE).

La APC ya anunció la semana pasada, tras un consejo extraordinario, que presentará un recurso contra la decisión ministerial y el Gobierno regional abre las puertas para conformar un frente común con el que llegarán hasta “las últimas consecuencias”, según dijo el representante de la APC, Pedro Pablo Hernández, que calificó de “muy satisfactorio” que el Gobierno regional haya propiciado el encuentro para que todos trabajemos en el mismo sentido.

López Miras consideró que esto supone conformar un “frente común de la sociedad civil y tejido productivo” ante la decisión del Ministerio de Teresa Ribera, que tiene “mucha ideología y poco rigor”. “Lo digo alto y lo digo claro: para la Región de Murcia el puerto del Gorguel es irrenunciable”, sentenció López Miras a la vez que recordaba que con este carpetazo del Ministerio se ponen en riesgo más de 40.000 empleos que acabarían con el paro industrial en toda la Región de Murcia.

Como promotor, es la APC la que tiene que tomar la iniciativa, pero el presidente de la Región considera que, como el carpetazo al proyecto está plasmado en “dos folios” con una mayor carga política que técnica, por lo que también puede haber una solución política: “Vamos a ver políticamente cómo podemos solucionarlo. Quiero abrir la vía política”. Añadió que, como Pedro Sánchez estará con Ministra y candidata a las Elecciones Europeas, Teresa Ribera, este viernes en la Región, debería ese día tener lugar la reunión que solicitó con urgencia y para la que todavía no ha obtenido respuesta.

Aseguró que Cartagena no tiene que competir con otros puertos españoles, tiene que hacerlo con Róterdam, Amberes, Tánger o Hamburgo y que las excusas administrativas esgrimidas por el Ministerio no son ciertas: “Podemos repasar la hoja de servicios de la ministra para la Transición Ecológica, no creo que sea el momento, pero podríamos hablar de recortes del Trasvase Tajo-Segura, de la paralización de la regeneración de la bahía de Portmán, del enfrentamiento político y partidista en las referencias al Mar Menor y los inadmisibles ataques a la agricultura. Lo último que quedaba era rematar la faena con el cerrojazo al Gorguel antes de irse a Europa”.

Los empresarios, en el mismo barco

El presidente aseguró que hay una única voz en la Región de Murcia respecto al Gorguel y los empresarios apostaron por el mismo mensaje. José María Albarracín, presidente de la Croem, se posicionó del lado del Gobierno y de la Autoridad Portuaria ante una “escandalosa” decisión del Ministerio: “No es una inversión más. Es la inversión que necesita la Región de Murcia. Esto es literalmente el robo del futuro de una Región y de las próximas generaciones”.

El vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y máxima autoridad tras la dimisión hace más de un año de Yolanda Muñoz, considera que el argumento de los dos planes directores, que defendió para enterrar el proyecto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no es válido porque “algún puerto que tiene hasta tres planes directores”. Recordó, además, que Barlomar es otra cosa distinta al Gorguel, porque este último tendría capacidad para 8 portacontenedores y 3,8 millones de contenedores, mientras que Barlomar solo permitiría dos portacontenedores y apenas un millón de tráfico de TEU.

“Es la mitad del empleo de la Región de Murcia. Es un proyecto que dejaría a cero el paro industrial en la Región y el Ministerio resuelve el proyecto sin ninguna justificación medioambiental”, dijo Hernández, que intentará que el Gobierno de España rectifique la decisión. Ese mismo argumento lo usó la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo: “Pasan frente a la costa de Cartagena 14 millones de contenedores. Hacer el puerto es para aprovechar este tráfico con líneas intercontinentales. Para acabar con el desempleo total de Cartagena y el industrial de toda la Región de Murcia”.

Avanzó que la próxima semana se adjudicará el proyecto de urbanización de la primera fase de la Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos, para los que invertirán 1,7 millones de euros. Una noticia que no es completamente positiva porque no se ha publicado el estudio informativo en el que se tiene que conocer Cartagena con el Corredor Mediterráneo por la vía del tráfico de mercancías.

“Nos tienen que explicar por qué tenemos que renunciar al pleno empleo, al desarrollo y al crecimiento como está haciendo otros puertos como el de Valencia”, reafirmó Arroyo, que considera que están jugando con el futuro de los hijos y de los nietos de la sociedad cartagenera. “Es un castigo permanente, no queremos que nos sigan robando nuestro futuro”, sentenció la alcaldesa de Cartagena.