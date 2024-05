Medio Ambiente cierra el expediente a la cantera de Colina Cimar

Colina Cimar cumple. Es lo que se desprende del informe de la Dirección General de Medio Ambiente que ha vuelto a realizar una inspección en esta explotación que afecta a la sierra de Quibas, Balonga y Peña Zafra, en Abanilla y Fortuna. La visita de la administración regional viene enmarcada en el expediente que le abrió hace algo más de un mes por las constantes emisiones de polvo emitían desde esta cantera.

Aquel informe de Medio Ambiente adelantado por La Opinión establecía que Colina Cimar no cumplía con tres de las medidas preventivas o correctoras de la Autorización Ambiental Única (AAU) que obtuvo en febrero de 2022: no había implantado la cortina antipolvo en la cara habilitada para la descarga del producto en la tolva de la planta primaria; las juntas de los puntos de carga y descarga del alimentador no eran estancas; y la altura de algunos de los acopios de áridos que están al aire libre se encontraba por encima del muro de contención.

La Comunidad dio un plazo de un mes a la empresa para que estas medidas estuviesen implantadas. Las emisiones de polvo, provacadas por la actividad de esta empresa, han sido constantes incluso hasta el pasado fin de semana, cuando la Plataforma de Afectados por la Explotación Minera-Peña Zafra, Balonga y Quibas (PAEM-PBQ) publicó material audiovisual con las polvaredas.

Y todo, según el Gobierno de la Región de Murcia, acabó este lunes: "Ayer se realizó inspección a cargo del inspector de la Dirección General y agentes del SEPRONA (Guardia Civil) comprobando que se han aplicado todas las medidas correctoras del requerimiento". Con lo cual, Colina Cimar cumple con la obligación que tenía desde que en febrero del 2022 obtuvo el permiso para continuar explotando la cantera Santa Rita VI, en el paraje de Balonga y Las Pedrizas.