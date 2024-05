El cambio climático permite a Europa producir más y comprar menos productos de la Región

El cambio climático no sólo está reduciendo el volumen de productos frescos de la Región que se exportan a Europa, sino que también está permitiendo a los países importadores producir más y aumentar su capacidad de "autoabastecimiento", según han apuntado el presidente de la Froet, Pedro Díaz, y el el secretario general, Manuel Pérezcarro. Ambos han ofrecido hoy un balance de la situación de las empresas del sector en vísperas de la asamblea general que la patronal regional celebrará este jueves.

Pedro Díaz ha explicado que la subida de las temperaturas está haciendo que se adelanten las campañas de producción de frutas y hortalizas y que "se solapen las cosechas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia", lo que provoca "que los precios se vengan abajo".

Por su parte, Pérezcarro ha añadido que el retraso en la llegada del frío a Europa también está alargando las campañas de los países importadores, que pueden aumentar su producción.

No obstante, ambos han señalado que, pese al descenso en el volumen de productos que la Región está exportando a Europa, el importen de las frutas y verduras ha aumentado el pasado año.

Por otra parte, los representantes de la patronal regional volvieron a plantear la falta de personal como uno de los principales problemas de las empresas, que necesitan en torno a un millar de conductores formados para completar su plantilla, según los cálculos del secretario general de la Froet.

Manuel Pérezcarro ha explicado que las empresas precisan "profesionales formados, no solo que tengan el carnet de conducir". Recuerda que, además de llevar el camión, deben encargarse de "las relaciones con el cliente y de controlar la gestión de la carga y descarga. Son muchas habilidades que se les exigen y necesitamos gente que esté bien formada. Los conductores que están cogiendo las empresas no son profesionales formados. Ya no hay selección de personal, a cualquier conductor que llega les das el camión", asegura.

El presidente de la Froet ha aludido igualmente a la atomización de las empresas del transporte, que les impide hacer frente a las grandes cadenas de distribución, con las que únicamente pueden negociar las compañías de mayor tamaño. Pedro Díaz ha explicado que esa ha sido la razón por la que han entrado los fondos de inversión en las principales empresas del transporte de la Región, que están subcontratando a las más pequeñas.

También ha advertido de que los fondos de inversión se marchan cuando dejan de obtener la rentabilidad que persiguen.

Díaz ha demandado ayudas para facilitar la concentración en empresas de mayor tamaño. Según sus estimaciones en la Región hay entre 3.200 y 3.600 empresas, que cuentan con 18.000 vehículos, lo que supone apenas una media de cinco camiones por compañía.