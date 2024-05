Esteban Granero: "Lo que más necesitamos los médicos es tiempo, los pacientes se quejan de que miramos mucho la pantalla"

La situación a la que se enfrentan los médicos de Atención Primaria, su presente y su futuro, se puso ayer sobre la mesa en la XXII Jornada Regional de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), que se celebró en Murcia y en la que numerosos profesionales se dieron cita para aportar su visión y propuestas de mejora. Esteban Granero, médico de familia jubilado y excoordinador, director médico y gerente de Atención Primaria, fue el encargado de moderar la mesa ‘Del 30+5 a la gestión compartida de la demanda. ¿En qué punto estamos y a dónde queremos llegar?’.

Mucho se habla de la situación de la Atención Primaria, con varios frentes abiertos, pero ¿cuáles son las necesidades más acuciantes en las que hay que ponerse a trabajar desde ya?

Lo primero que hay que hacer es abordar las dificultades que existen en el modelo de trabajo de Primaria, solucionar los huecos que quedan por las plazas MIR sin cubrir, las sustituciones, el manejo de los presupuestos y el modelo asistencial. Pero la llave para llevar a cabo los cambios necesarios está en los coordinadores, en el papel que pueden desempeñar los coordinadores de los centros de salud en esferas como la gestión del tiempo, la organización de la asistencia, el menejo de asuntos como el acceso a los presupuestos, las peticiones de pruebas diagnósticas o las consultas compartidas, entre otras.

En 2020 nos llegamos a creer que la pandemia de covid serviría para cambiar el modelo hacia una Atención Primaria de calidad, pero cuatro años después los avances no han sido los esperados...

Hay aspectos que se instauraron con la pandemia y que han sido positivos. La introducción de tecnologías para la atención a los pacientes mediante atención telefónica o interconsultas ha permitido agilizar la asistencia, pero es necesario avanzar en reducir la burocracia eprovechando precisamente estos medios tecnológicos. La herramienta que más necesitamos los médicos es tiempo. Los pacientes se quejan de que miramos mucho la pantalla y no los miramos a la cara.

¿Qué le parecen los cupos que llegan a soportar los médicos de familia?

Los cupos han evolucionado. Cuando yo empecé teníamos hasta 3.000 pacientes por médicos y ahora se está en unos 1.400, pero ante estas cifras también hay que tener presente que la atención ha cambiado y que actualmente hay más patologías, más pruebas...

Uno de los temas de debate en estas jornadas es la fórmula adoptada por la Sanidad murciana el pasado año de agendas de 30+5 (30 pacientes con cita y 5 urgencias diarias por médico y día). ¿Cree que ha funcionado?

El 30+5 era una solución sólo para aquellos médicos que ya tuvieran menos de 30 pacientes diarios, pero no para los cupos complejos. No se atiende igual en un consultorio de Moratalla que en un centro de salud de cabecera, los tiempos no son iguales.

¿Tiene la Atención Primaria el presupuesto que necesita?

Hay que ser consciente de que si queremos un sistema sanitario bueno, barato no nos va a salir y por ello la Sanidad debe tener un presupuesto adecuado. Si en los hospitales demandamos habitaciones individuales para tener intimidad hay que saber que necesitamos más dinero y así, todo suma.

El verano está a la vuelta de la esquina y ya se habla de lo que costará afrontarlo, con MIR sin terminar la residencia a los que no se puede contratar en vacaciones en Primaria. ¿Cómo lo ve usted?

En verano va a sufrir todo el mundo: médicos, enfermeros y pacientes. Va a ser una etapa muy complicada, pero al final el trabajo saldrá adelante gracias a los sacrificios de los profesionales que se quedan. Necesitamos una mejor planificación.