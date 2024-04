El PP cruza la «línea roja» de Vox dejando caer su reforma para el Mar Menor

La Asamblea Regional no tramitará la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor que ayer llevó Vox a un pleno en el que se debatieron hasta tres proposiciones de ley sobre la laguna de tres grupos parlamentarios distintos y no se aprobó ninguna. Tres horas de debate infructuoso en el que nadie quedó contento o, al menos, nadie reconoció estarlo.

El palo más gordo se lo llevó Vox, que contaba con el apoyo del Partido Popular para que la Cámara tomara en consideración su reforma y esta pasase a comisión, en donde los partidos podrían presentar enmiendas. Al fin y al cabo, son socios en el Ejecutivo de coalición. Sin embargo, el PP fue muy claro y se negó a dar carta blanca a una norma en la que «la recuperación del ecosistema deja de ser un objetivo».

El portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, apostó, para sorpresa mayúscula de los de Abascal, por «buscar hoy más que nunca el consenso científico», «potenciar una economía basada en el respeto al Mar Menor» y seguir «innovando para que la agricultura sea más sostenible y competitiva». Quedaba demostrado lo que el propio Segado dijo el día anterior: que no había negociado con Vox nada sobre su proposición.

Los socios del Ejecutivo murciano se verán las caras este jueves en la reunión semanal del Consejo de Gobierno

Mientras el dirigente popular iba desvelando su no apoyo a la reforma de sus socios, anunció que el Grupo Parlamentario Popular acababa de registrar una moción que insta a los propios diputados de la hemiciclo a elaborar «entre todos los grupos parlamentarios» una proposición de ley «de mejora» de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor en el seno de la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional.

En esta moción, además, proponen las comparecencias de expertos y de las partes afectadas por la normativa actual, que data de 2020. «¿En qué no están de acuerdo si proponemos escuchar a las organizaciones agrarias y colectivos del Mar Menor? Hay aspectos que pueden ser mejorados. Aplacemos esta iniciativa legislativa, escuchemos a los expertos. Busquemos el acuerdo. ¿Qué tenemos que perder? Solo podemos ganar», dijo Segado.

La negativa del PP a tramitar la ley de Vox sentó como un jarro de agua fría al vicepresidente regional, José Ángel Antelo, que esperaba salir victorioso de la Cámara murciana. De hecho, fuera le esperaban multitud de agricultores del Campo de Cartagena. El vicepresidente provincial de Vox dijo, nada más abandonar el edificio que, «vista la posición del PP», iba a convocar una Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno. Este ente no existe o, al menos, no aparece reflejado en el acuerdo de gobernabilidad firmado en septiembre, pero de poco servirá al PP darle largas, ya que este jueves se celebra el Consejo de Gobierno y Antelo se verá con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. «Para nosotros es una línea roja, clara, necesaria y urgente la modificación de la ley. No es negociable», insistió.

En el corto plazo, nadie podrá llevar de nuevo ninguna reforma de la legislación de la laguna salada, ya que el reglamento impide que en el mismo año legislativo se presente más de una proposición de ley sobre el mismo tema. Habrá que esperar, como pronto, hasta septiembre. Solo Podemos guarda una bala en la recámara, ya que su iniciativa ya está presentada y aún no se ha debatido. Aunque también cabría la posibilidad de que el Gobierno regional aprobara un Decreto Ley que debería ser convalidado por la Asamblea.

Martínez Alpañez acusa a Segado de haberse «alineado con la izquierda» para que no prosperara su iniciativa

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox consideró que «el PP se ha alineado con la izquierda» para que no prosperara su reforma. Rubén Martínez Alpañez afirmó que «la ley actual no ha solucionado nada» y aseguró que su propuesta «no criminaliza a nadie, aporta soluciones y es la garantía de protección del medio ambiente». Remarcó que «la ley de Vox obliga a los políticos a que cumplan su trabajo y a las administraciones, a cumplir la ley», preguntándose si «a ver si es eso lo que asusta». Fuera por miedo o no, no convenció a ninguna de las otras fuerzas políticas.

La izquierda también lo tuvo claro desde el principio y acusó al PP de no desarrollar la normativa actual. «La Ley de Protección ha demostrado su utilidad, a pesar de los incumplimientos del Gobierno regional, como el Plan de Ordenación del Territorio de la Cuenca Vertiente», denunció el portavoz del Grupo Socialista, José Vélez, que dijo que el Partido Popular debe decidir si sigue la «estela populista de la extrema derecha» o se pone «de lado de los que buscamos proteger el Mar Menor».

María Marín, de Podemos, advirtió a los agricultores de que la reforma de Vox «tiene nombres y apellidos, los de los multimillonarios, no los del tejido agrario», puesto que «Vox son sus mayordomos». «Esta propuesta ayuda al sector inmobiliario y a El Pozo. Ahí está la estafa de Vox», insistió.