Los hosteleros insisten: "No podemos hacer de policías en las terrazas"

Aunque finalmente en la reunión de este viernes no se puso sobre la mesa en qué espacios públicos o privados se prohibirá fumar o no, los hosteleros de la Región de Murcia insisten en que para la elaboración del plan antitabaco deberían haber contado también con su opinión ante la posibilidad de que se restrinja fumar tabaco en las terrazas de los bares y restaurantes.

El presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región de Murcia, José María Rubiales, en declaraciones a La Opinión, señaló que lo que debería haber hecho el Ministerio antes de aprobar el plan antitabaco es haber contado también con la valoración de los representantes de la hostelería a nivel nacional al ser una cuestión que les «afecta» de forma directa.

Y es que, antes de la reunión, la ministra de Sanidad, Mónica García, dijo que, en el caso de prohibir fumar en las terrazas de estos negocios, no tendría un impacto económico para el sector. A su juicio, hay suficiente evidencia y, añadió, «la gente tiene derecho, efectivamente, a estar en una terraza, a estar en un espacio público y no tener que consumir ese humo de segunda mano que te viene de al lado».

«Hay que proteger la salud de la gente, proteger la salud de la ciudadanía y, como aprendimos en la pandemia, unos más que otros, la protección de la salud de los vecinos es nuestra propia protección. Así que sí, evitemos y prevengamos la adicción tabáquica», afirmó.

Rubiales, por su parte, apuntó que esta medida sí que repercutiría en el impacto económico negativo en los negocios hosteleros, ya que «se está condicionando a una persona en su comportamiento. Es decir, puede ser gente que no le apetezca estar sin fumar en la terraza y se quede en su casa».

El presidente de los bares y las cafeterías murcianas lamentó que «se volvería otra vez a que nos manden a hacer de policías con los clientes. Nosotros no podemos ejercer esa labor. Dentro del establecimiento, tú eres el propietario y puedes ejercer muchas cosas, pero los Ayuntamientos dicen una y otra vez que las terrazas son espacios públicos, no privados. No podemos decirle, por ejemplo, a una persona que esté molestando pidiendo que se vaya de la terraza. Cuanto menos estar vigilando si un cliente está fumando cumpliendo con la normativa o no», expuso.

Tas el encuentro celebrado entre Ministerio y comunidades, García explicó que se habría hecho «un flaco favor a las instituciones» si la hostelería o las tabacaleras hubieran participado en el plan antitabaco: «Quien no esté a favor de este plan tendrá que explicárselo a la sociedad y a sus propios técnicos».

«Este plan lo tenemos que manejar entre las instituciones que estamos involucradas en la protección de la salud y que tenemos el sello del Ministerio, Consejería de Salud y de Sanidad», explicó la ministra.