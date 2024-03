"Es necesario que la sociedad vea a personas con síndrome de Down en puestos de trabajo"

«Yo soy consciente de lo difícil que es ser una persona con síndrome de Down y el esfuerzo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. Creo que falta sensibilización y concienciación en la sociedad y en las empresas». Así se expresa Isabel Reverte, vecina de Murcia de 33 años, que atiende a La Opinión con motivo del Día Mundial del síndrome de Down, que se celebra este 21 de marzo.

Reverte trabaja desde hace cinco años en Global Paris como administrativa y en 2022 le hicieron un contrato fijo. Vivía hasta hace poco en Puente Tocinos, con sus padres, pero en este 2024 se ha independizado y comparte piso con sus compañeras de Assido Gema Sánchez, Mari Carmen Martínez, Verónica López y Lucía Cánovas, todas con síndrome de Down.

María del Carmen Martínez, auxiliar administrativo y vicepresidenta de Asido Cartagena. / Ivan Urquizar

Este 21 de marzo, el objetivo del colectivo pasa por reivindicar más oportunidades de empleo para las personas con síndrome de Down Y es que, según un informe de European Down Syndrome Association (EDSA), solo el 5% de las personas con esta afección consigue trabajo. «Es necesario que se nos vean en los puestos de trabajo y para eso necesitamos más apoyo y ayudas», tiene claro Isabel Reverte. La mujer recuerda que ha sufrido diferentes episodios de discriminación a lo largo de su vida: «De pequeña, recuerdo que no me dejaron subir a atracción de la noria y me sentí muy mal. En el cole, un compañero se metió conmigo en varias ocasiones pero también he de decir que una compañera me defendió. Cristina, muchas gracias», rememora al respecto.

Además, «cuando era más joven me sentí discriminada al querer entrar a una discoteca y no dejarme pasar. ¡Menos mal que los tiempos cambian!», celebra.

A la pregunta de cuál es su día a día, Reverte comenta que «mi familia me acerca al trabajo por las mañanas ya que entro a las nueve y media». Una vez en la oficina, «mis tareas son de auxiliar administrativo: albaranes, facturas, escanear…» «Me gusta estar con mis compañeros de trabajo compartiendo estos momentos. Les pido ayuda cuando tengo dudas. Son amables conmigo y algunos me gastan bromas», concreta.

"Sueño con ser cocinera"

«En mi tiempo libre cocino y experimento con nuevas recetas», comenta la mujer, que añade que «me gusta salir a ver tiendas y de compras». «Salgo de ocio, a comer o cenar, a veces al karaoke porque me gusta cantar, y otras a bailar con mis compañeras a la discoteca; también me gusta informarme de lo que sucede en el mundo, veo las noticias en el móvil», precisa.

En cuanto a su futuro, confiesa que «la verdad es que tengo un sueño, ser cocinera». «He comido en algún restaurante relacionado con el concurso MasterChef», celebra, para significar que «me gustaría mantener en el futuro mi puesto de trabajo y seguir con mis compañeras en nuestro piso».

"Me gustaría independizarme, no vivir siempre con mis padres y encontrar pareja en el futuro" Mª carmen Martínez — Vicepresidenta de Asido Cartagena

Assido, asociación a la que pertenece Isabel, fue fundada en Murcia hace 43 años: es la segunda asociación de Síndrome de Down más antigua de España. Integrada en Plena Inclusión, en la actualidad tiene más de medio millar de usuarios y tres centros donde realiza su labor, apuntaron fuentes de la organización.

Cabe recordar que Plena Inclusión es la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de la Comunidad, y que está impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de tres centenares de voluntarios.

Por su parte, Mari Carmen Martínez, de 41 años, es una mujer con síndrome de Down de Los Dolores de Cartagena que trabaja en Eurofirms como auxiliar administrativo. Estudió hasta 4º de la ESO y luego hizo Formación Profesional en distintas áreas. Actualmente es la vicepresidenta de Asido Cartagena. A la cuestión de si se ha sentido discriminada en algún momento por tener síndrome de Down, subraya que sí: «En la última etapa del colegio y en el instituto. Sentía que los demás no querían estar conmigo y no hacían nada para remediarlo».

Sobre si le ha costado mucho trabajo conseguir un trabajo por tener síndrome de Down, también destaca que sí: «Lo conseguí hace 7 años, cuando tenía unos 35 años de edad». «A mí me gustan los puestos de auxiliar administrativo, pero no hay mucho trabajo para nosotros de eso», dice.

Aspiraciones laborales

«Antes de conseguir este trabajo he hecho prácticas en distintos perfiles y he tenido contratos temporales en diversas empresas en diferentes puestos. A través de Asido, les conté cuál era mi aspiración laboral y me ayudaron a encontrar un trabajo que tuviera relación con este perfil», explica.

"A mis compañeros de trabajo les pido ayuda cuando tengo dudas. Son amables conmigo y algunos me gastan bromas" Isabel Reverte — Auxiliar administrativo

Martínez es empleada de Eurofirms, «una empresa de trabajo temporal, donde las personas van buscando trabajo». «En el día a día, me siento, después de encender el ordenador en mi propia mesa, reviso mi correo y luego me pongo a hacer varias tareas, el trabajo pendiente, sobre todo escanear y archivar. Trabajo cuatro horas al día, tres días a la semana».

En cuanto a qué falta en la sociedad para integrar del todo laboralmente a las personas con síndrome de Down, Martínez expresa: «Que nos vean como somos, que nosotros queremos trabajar en el perfil que nos gusta y que somos capaces de llevar un trabajo adelante». «Necesitamos que nos den más formación para conseguir un trabajo y que tengamos más ofertas de trabajo en diferentes perfiles», considera.

Isabel y sus compañeras de piso se disponen a coger el autobús en Murcia. / La Opinión

"Ojalá más oportunidades"

Cuando libra, «me gusta escuchar música, bailar, ver películas, estar con mi familia y salir con mis amigas», manifiesta. El día de mañana, «me gustaría independizarme, no vivir siempre con mis padres, poder vivir en el futuro en otro lugar, aunque no sé si sola, con pareja o con amigas». «También me gustaría encontrar pareja en el futuro», apostilla.

A la pregunta de qué mensaje quiere transmitir a la gente por el 21 de marzo, la vicepresidenta de Asido Cartagena sentencia que «me gustaría que hicieran las cosas más accesibles para todos mis compañeros con síndrome de Down, con independencia de su capacidad. Ojalá hubiera una buena accesibilidad para todos y que se adapten a sus necesidades». «Ojalá haya más oportunidades de tener trabajos variados para las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual», reitera, para anhelar que «ojalá las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual no se sientan discriminadas en los colegios y los institutos y que los profesores y los compañeros les ayuden a estar incluidos».