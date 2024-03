El viudo de la doctora asesinada en Moratalla: "Nadie debería morir realizando su profesión"

«Nadie debería morir realizando su profesión». Es una las reflexiones que dejó Emilio Fernández, viudo de María Eugenia Moreno, la doctora que fue asesinada hace 15 años en el centro de salud de Moratalla a manos de un paciente por no estar satisfecho con la atención recibida.

La joven facultativa, de 34 años, fue tiroteada mientras realizaba el turno de guardia, por un hombre que, sin mediar palabra, decidía acabar con su vida. Los hechos conmocionaron no solo a la profesión médica, sino a todo el país.

Desde el terrible suceso que tuvo lugar en la pequeña localidad del Noroeste el 12 de marzo se conmemora el Día Europeo Contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios.

También la Organización Médica Colegial (OMC) decidía crear a raíz de este trágico hecho el Observatorio anual contra las agresiones a los médicos desde entonces.

Invitado a la rueda de prensa de la presentación de los datos del Observatorio de la OMC y a la nueva guía contra las agresiones, Emilio Fernández también quiso lanzar una reflexión ante la situación que atraviesa la sanidad pública: «Los distintos Ministerios de Sanidad, ministros o gobiernos que han ido pasando estos años, aunque hayan transferido las competencias a las comunidades autónomas, deberían hacer una revisión, y por qué no, darles un tirón de orejas a las consejerías cuando vemos que hay una ‘dejación de funciones’ en materia de recursos. Estamos viendo que las listas de espera se hacen interminables».

En este sentido, Emilio Fernández expuso que hace un mes le dieron cita para ir al oftalmólogo para el 22 de febrero de 2025 ante un problema como el que sufre, un glaucoma», explicaba.

«Deberíamos trabajar en que los gobiernos revisen las competencias transferidas a las comunidades para que también sea también un pilar importante y puedan agilizar esta situación. Evidentemente, a la persona que está enferma no le pueden dar una cita para dentro de un año», expuso.

Asimismo durante su intervención recordó que a partir de la tragedia que acabó con la vida de su mujer sí que notó que hubo «una concienciación» por parte de la ciudadanía de la importancia que tiene el personal sanitario y médico entre la sociedad. «Así lo observé en el Área VI de Salud, donde vivíamos y donde María Eugenia perdió la vida».

«Lo que he visto y lo que he observado y por lo que hoy estoy aquí es que, después de quince años, veo que la profesión médica se protege. No solo desde hace 15 años, sino desde que existe. Una profesión, para que lo sea, tiene que crear un vínculo entre los profesionales, y ellos lo tienen», resaltó.

«Soy uno de los que me estoy beneficiando, entre otros mi hijo, de esta protección con los patronatos de huérfanos, con los colegios de médicos o la Organización Médica Colegial», añadió.

Por último, destacó la importancia de que los médicos se colegian para que cada vez se «hacen más cosas por y para ellos porque, al final, la unión hace la fuerza».

Concentración a las puertas del centro de salud donde ocurrió el suceso hace 15 años

Una concentración en el centro de salud de Moratalla rendirá homenaje este martes a María Eugenia Moreno.

«Quince años después del asesinato, las agresiones a personal sanitario van en aumento cada día y son uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los profesionales en su día a día en las consultas», afirman desde el Sindicato Médico Cesm.

Ante esto, el Cesm y Colegio de Médicos se han unido para promover la creación de un órgano que monitorice y establezca estrategias contra las agresiones y permanezca alerta para conseguir el fin de la violencia en el ámbito sanitario.

Igualmente, se han convocado concentraciones a puertas de los centros de salud de la Región de Murcia durante la jornada del 12 de marzo. En el de Moratalla, la concentración será a las 11.30 horas, con la lectura de un manifiesto a cargo de Soledad Guillén, vicepresidenta del Sindicato Médico.

Los profesionales que trabajan en el centro de salud de Moratalla guardaron este lunes un minuto de silencio en memoria de María Eugenia Moreno.