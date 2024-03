«Los estudiantes deben prestar atención y dejar el móvil por una hora»

La exvicepresidenta senior de la compañía Walt Disney y profesora de Marketing de las universidades estadounidenses de Columbia y de Nueva York, Michelle Greenwald, ha defendido en Murcia la necesidad de que las empresas incorporen la inteligencia artificial y realicen un esfuerzo en innovación para desarrollar nuevos productos, que les permitan aumentar sus ventas. Aconseja a los universitarios que presten más atención a los profesores y que sean capaces de dejar el móvil al llegar a clase.

La experta ha ofrecido una conferencia este jueves en la Facultad de Economía y Empresa de la Univesidad de Murcia organizada por el Instituto de Fomento, dentro de las actuaciones que desarrolla la Cátedra Murcia Innova (Emuri), que dirige el profesor de Marketing, José Luis Munuera. Durante su estancia en la Región Greenwald ha visitado algunas empresas murcianas.

La profesora de las Universidades de Columbia y de Nueva York , que también ha trabajado para grandes compañías multinacionales como Pepsico, Nestlé o Mattel, sostiene que «el marketing es esencial. Si tienes un producto que es el mejor del mundo, pero nadie sabe que existe, no vas a poder vender nada», advierte.

Su recomendación para los cientos de alumnos que acudieron a su conferencia es que se preparen y que «no estén siempre en los dispositivos (móviles). En mi opinión, los estudiantes han bajado mucho en los últimos diez años. No pueden prestar atención en las clases y no pueden pensar de una manera crítica. Es una adicción. Los alumnos deben prestar atención a los profesores y por una hora no tienen que tener el móvil. Es una cuestión de disciplina».

Añade que «los padres también pueden tratar de impedir el uso del móvil, por ejemplo, durante la comida. La tecnología es buena en el trabajo, pero estar todo el día con la tecnología en la vida diaria no es bueno».

Michelle Greenwald considera que «el marketing necesita innovación» y apunta que «las compañías hace meses que están utilizando la inteligencia artificial para optimizar sus mensajes. Pueden probar con personajes virtuales antes de lanzar los mensajes. También hay que ver dónde se van a poner. Hay algunos lugares que van a poner más en contexto y van a mejorar la recepción del mensaje. Hay mucha inteligencia artificial que puede utilizar los vehículos multimedia».

Durante su intervención ante unos 500 estudiantes y directivos de empresas de la Región que llenaron el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa, la exvicepresidenta senior de Disney animó a las compañías a invertir en innovación. Aseguró que, además de aumentar sus ventas y conseguir una mayor rentabilidad, también tiene un impacto en el prestigio y en la capacidad para «atraer talento. Todo el mundo quiere trabajar en una organización innovadora», señalaba.

De igual forma, ha alertado de que apenas el 5% de los productos llegan a triunfar, mientras que «el 95% no tiene éxito».

Sobre las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial ha dicho que «las empresas no han experimentado lo suficiente. Tienen que empezar muy rápidamente, porque si no van a quedar atrás», ha advertido.

A su juicio, el tamaño de las empresas no es un inconveniente, dado que «ahora se puede grabar un anuncio con un Iphone. Una idea buena no cuesta mucho. Hay que pensar, porque se puede hacer mucho por las empresas pequeñas».

A la pregunta de si la inteligencia artificial supone una amenaza para el empleo responde que «el trabajo de cada uno va a cambiar. La inteligencia artificial va a crecer de forma exponencial. Todo el mundo va a cambiar. No hay ninguna duda. Todo el mundo tiene que correr lo más rápido que pueda, pero hay que experimentar. Nadie lo sabe todo y hay muchas maneras de que las empresas puedan experimentar».

Pese a reconocer que «es una amenaza para los puestos de trabajo» defiende que «también puede hacer las compañías más rentables. Hay una lado bueno y otro malo, pero si no lo experimentas, te vas a quedar atrás».

Ante los peligros que entraña la difusión de bulos e información falsa a través de las plataformas tecnológicas y de las redes sociales dijo que es algo «muy malo, que, sin duda, puede hacer mucho daño. No sé lo que va a pasar con eso, pero hay más presión para regular lo que se puede permitir y lo que no».

A su juicio, «los gobiernos pueden hacer leyes para controlarlo, pero es un peligro y tenemos que mirarlo. Es posible controlarlo. Querer es poder. Y si hay voluntad es posible, pero es muy difícil».