La doctora Virginia Izura, hasta ahora jefa de sección de Neurofisiología Clínica en los hospitales Reina Sofía, el Morales Meseguer y tesorera del Colegio de Médicos, deja de forma temporal su trabajo en los dos hospitales tras haber sido nombrada vicesecretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

La especialista en Neurofisiología Clínica asegura que los días que no tenga que estar en Madrid para las labores propias de su nuevo cargo seguirá ayudando a los profesionales de la Región de Murcia a través del Sindicato Médico.

¿Cómo afronta su nuevo cargo en el CGCOM?

Con mucha ilusión, con mucho respeto y con muchísima responsabilidad, sobre todo porque hay que pensar que somos un órgano que representa a los 52 colegios de médicos de España y, por consecuencia, a todos los médicos del país.

¿Qué retos u objetivos se ha marcado personalmente dentro del consejo?

Lo primero de todo, integrarme en el equipo. Ellos llevan unas líneas de actuación desde hace mucho tiempo y tengo que prepararme y aprender de todo lo que están haciendo. Además, no solo se trabaja dentro de la permanente, sino dentro de lo que es la Asamblea General de Médicos que la constituyen todos los presidentes de los colegios de España.

¿Qué motivos le llevaron a presentarse a este cargo?

Desde hace ocho años formo parte del Colegio de Médicos de Murcia, he sido tesorera en los últimos años. Decidí meterme en la actividad colegial porque vi que era necesario ayudar al médico en sí mismo, pero poco a poco he visto que también se puede ayudar a los pacientes. Nos preocupamos tanto del médico como del paciente para que tenga una atención médica de calidad y asegurarle que el facultativo que le atiende está en buenas condiciones.

Izura, junto a miembros de la junta directiva del CGCOM. / L.O.

¿Qué líneas de trabajo cree que son principales y deben abordarse de inmediato?

Hay que resaltar que los médicos son el eje principal de toda la actividad sanitaria, a pesar de que trabajamos en conjunto con el resto de profesionales. También me preocupa el tema de las agresiones al personal sanitario. La semana que viene se celebra este día y es un problema que va in crescendo, así como el burnout del médico, sobre todo después de la pandemia. Estamos muy cansados, más mental que físicamente. Hemos pasado una época en la que la presión ha sido máxima a costa de nuestra salud física y mental. Y eso también tenemos que trabajarlo para poder dar el mayor rendimiento que podamos. Se habla mucho también de la ‘demografía sanitaria’ y de que faltan médicos en algunas especialidades. Hay una mala distribución de la actividad médica que también hay que estudiar y potenciar en todas las regiones.

Tampoco hay que perder de vista las mejoras económicas y salariales del personal, imagino...

Sí, por supuesto. Es un tema quizás más sindical, pero en el que todos debemos ir a una. A veces se habla de la vocación; por supuesto que es fundamental, sobre todo para trabajar la relación médico-paciente. Los facultativos también somos personas que tenemos que pagar una hipoteca o el colegio de los niños, por ejemplo. Por lo tanto, las retribuciones deben estar a la altura. España es uno de los países que tiene la retribución más baja de los médicos y, sin embargo, una de las mejores sanidades.

¿Cómo va a compatibilizar ahora su trabajo en Madrid con el que realiza en Murcia?

Tendré que estar unos tres días por semana en Madrid. De miércoles a viernes o de martes a jueves. Aquí en Murcia estaré con el Sindicato Médico ayudando a los profesionales y seguiré con la actividad clínica privada en Neurofisiología Clínica, aparte de la vida familiar y personal, claro.

¿Y su actividad como jefa de sección del servicio de Neurofisiología Clínica tanto en el Reina Sofía como en el Morales...?

Por ahora la he dejado temporalmente en los dos hospitales murcianos. Sí que seguiré prestando servicio en el ámbito privado, aunque ya lo he tenido que reducir a solo un día a la semana, pero lo mantengo por no tener la desconexión total con la medicina, ya que me considero médico de vocación desde que tenía cuatro años.

¿Qué importancia tiene el trabajo que desempeñan tanto el Colegio como el Consejo General?

Quiero resaltar también que muchas veces tanto los pacientes como los médicos nos olvidamos de la importancia que tiene la actividad que desempeñamos en la Organización Médica Colegial: se potencia y se protege mucho la actividad del médico, pero también, insisto, la calidad de la medicina para los pacientes. La colegiación médica es una garantía de protección y de seguridad para los colegiados y también para los pacientes.