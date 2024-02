"SOS Rural nace para dar respuesta a los problemas del mundo rural murciano, y del resto de España"

¿Cómo y dónde nace este movimiento del mundo rural?

SOS RURAL nace del hartazgo de un grupo de agricultores con respecto a las políticas públicas que se han llevado a cabo en los últimos años. Hartos de ser señalados, usados y ninguneados, un grupo de agricultores del campo de Cartagena deciden unirse para defender la agricultura, para defender su futuro, para defender su modo de vida. Primero a través de Fundación Ingenio, que ha hecho un trabajo impresionante en los últimos cuatro años mostrando a la sociedad con rigor y datos que los problemas del Mar Menor son multifactoriales y no solo atribuibles a la agricultura, ahí está el gran tema de las aguas residuales, por ejemplo. Y luego a través la plataforma SOS RURAL, que cada vez cuenta con el apoyo de más agricultores y ganaderos con más de 300 asociaciones integradas. SOS RURAL es en definitiva fruto de la sociedad civil organizada, de un grupo de hombres y mujeres que deciden no resignarse, que deciden luchar por su futuro, y que van a dar respuesta a los problemas del mundo rural murciano, y del resto de España. ¿Hay algo más bonito que eso?

¿Por qué has decidido unirte a su causa?

Por cuatro cosas que para mí son fundamentales en la vida: justicia, valores, principios y compromiso. Es un orgullo poder formar parte de un equipo de personas cuyo único objetivo es visibilizar y dar respuesta a los problemas del campo. La tarea no va a ser fácil, sé que me voy a encontrar muchos obstáculos, pero si en la medida de mis posibilidades, puedo contribuir, aunque sea en una mínima parte a visibilizar y dar respuesta a los problemas del campo ya habrá merecido la pena. Además, y tras trabajar en Bruselas durante 14 años en temas de agricultura, creo que es el momento de decir basta, de reaccionar. No hay mas tiempo que perder.

¿Cuáles son tus objetivos como secretario general de SOS Rural?

Voy a trabajar por la unidad del sector, de todos y para todos. El tiempo de la división debe de ser cosa del pasado. Es más, lo que nos une que lo que nos separa. Vamos a trabajar en el plano reivindicativo y en plano institucional. Vamos a reivindicar la importancia geoestratégica del sector primario para nuestra sociedad, la alimentación de todos siempre estará en el centro. A nivel institucional, vamos a llevar a cabo una serie de iniciativas para cambiar políticas e ideas preconcebidas. Todo esto, sin olvidar la necesidad de acercar el medio rural al medio urbano. Es fundamental, que toda la sociedad, en especial, la que vive en ciudades, sepa cómo se producen sus alimentos, el esfuerzo que hay detrás de cada producto que llena nuestras mesas todos los días .

¿Cuáles son los propósitos de SOS Rural?

Los propósitos de SOS RURAL están desarrollados en su decálogo. La defensa del sector primario como sector geoestratégico, el uso prioritario de las tierras de cultivo para la producción de alimentos, una política medioambiental responsable y basada en criterios científicos, una política hidráulica de Estado, una cadena agroalimentaria justa etc.

Propósitos guiados por una serie de principios, como son la Transversalidad:

SOS RURAL representa a todo el sector primario. Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura además de todas las que se generan alrededor de ellas (logística, energía, cultura, turismo, gastronomía…) la Independencia: SOS RURAL es una organización financiada al 100% con las aportaciones de sus miembros y la unidad: trabaja por la unidad de todo el mundo rural, al margen de intereses meramente particulares e ideologías.

¿Qué medidas concretas se han llevado a cabo desde SOS Rural para la unión y la salvaguarda del campo español? Y cuáles están previstas en los próximos meses

SOS RURAL trabaja y va a trabajar para la unión de sector primario español y europeo. Como ya he comentado antes, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Desde su presentación en sociedad como la voz que une a todo el mundo rural, no hemos dejado de trabajar utilizando instrumentos que nunca se habían utilizado por una organización de este tipo: una Iniciativa Ciudadana Europea, en diciembre de 2023, o una Iniciativa Legislativa Popular, registrada en el Congreso de los Diputados en enero de este mismo año, ambas con el objetivo de que el poder político, reaccione y proteja las actividades del mundo rural. De cara al futuro, estamos trabajando en un libro blanco que presentaremos en breve además de en una serie de propuestas legislativas como una ley de seguridad y soberanía alimentaria europea o una ley marco para la protección de las tierras agrícolas.

¿Cuál es el posicionamiento de esta asociación frente a las manifestaciones y protestas del sector que están ocurriendo estos días en distintos puntos del país?

Como no puede ser de otra manera, apoyamos y animamos a todos aquellos ciudadanos, que de una forma pacífica, cívica y reivindicativa salen a las calles para defender un medio rural vivo y con futuro. Los parches y paños calientes son cosa del pasado y los compromisos de los gobiernos de turno, europeo, nacional o murciano son a todas luces insuficientes. Es necesario y cambio radical de políticas y una visión a largo plazo por parte de los poderes públicos para promover un sistema agroalimentario fuerte y autónomo que garantice un medio rural vivo.

¿Cómo cree que se podría mejorar la realidad de los agricultores y productores rurales españoles? ¿Hacen falta más leyes o cambiar las que ya hay, tanto a nivel europeo, como nacional e incluso regional?

La primera respuesta que se me viene a la cabeza, y creo que muchos agricultores y ganaderos estarán de acuerdo conmigo, yo personalmente soy también viticultor en Burgos, es dejándoles en paz, que puedan hacer su trabajo con normalidad. Parece una exageración, pero a muchos se les ha quitado hasta las ganas de salir al campo por miedo a ser señalados o inclusos sancionados por la existencia de normas que son completamente absurdas. Hace falta un marco normativo que trabaje con el agricultor y no contra el agricultor. Un marco que le ayude, un maco que le aconseje, un marco en donde sea compatible la producción de alimentos y el respeto al medio ambiente, un marco que en definitiva reconozca su labor.

Desgraciadamente, en los últimos años hemos ido exactamente en la dirección contraria. Es necesario una pausa legislativa en el Pacto verde europeo, es necesario un estudio sobre el sinfín de normativas que han entrado y van a entrar en vigor y su impacto en la producción de alimentos y aquí en Murcia por ejemplo es necesario una revisión de la Ley del Mar Menor para que agricultura y preservación de la laguna sean compatibles.

Se trata de hablar, dialogar y contar con el sector, nada más. Al fin y al cabo, qué sería del Campo de Cartagena sin su potente sector agroalimentario, ¿es de verdad eso lo que queremos? Yo creo honestamente que no.