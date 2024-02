Europa mete más presión a la Región por la polución

La Eurocámara y el Consejo Europeo han llegado a un acuerdo para reducir los valores máximos de contaminación atmosférica, algunos de ellos a la mitad con la fecha límite de 2030. Aunque las cifras propuestas por Unión Europea no alcanzan los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud, supone recortar los valores máximos de algunas partículas a la mitad, incluso a más de la mitad en algunos casos, respecto a las cifras permitidas actualmente.

La reforma de esta directiva todavía tiene que ser ratificada, cuestión que se producirá antes de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio. La idea de las instituciones europeas es que estas norma sea la primera parada para conseguir en el año 2050 la ausencia de contaminación atmosférica.

El documento obliga a reducir un conjunto de contaminantes atmosféricos que incluyen, entre otros, las partículas finas y las partículas (PM2,5 y PM10), el dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2), el benceno, el arsénico, el plomo y el níquel. En concreto, las partículas PM10 pasan del máximo de 40 microgramos por metro cúbico (µg/m³) al año a los 20 como máximo en 2030. Las PM2,5 y el NO2 se reducirán, respectivamente, de 25 µg/m³ a 10 µg/m³ y de 40 µg/m³ a 20 µg/m³.

Aunque el objetivo es ambicioso, se añade cierta flexibilidad en lo relativo a la consecución de esos valores límite de calidad del aire en las zonas en las que el cumplimiento en el plazo fijado resulte imposible por las características de dispersión propias del lugar, las condiciones climáticas adversas o las contribuciones transfronterizas. Excepciones, todas ellas, que influyen directamente en el caso de la Región de Murcia.

A conceptos como la idiosincrasia del lugar se le suma si el Estado miembro en cuestión tiene un PIB per cápita nacional inferior al de la media de la UE -no es el caso de España- y si los resultados de las aplicaciones muestran que los valores límite no pueden alcanzarse en la fecha fijada. Si es el caso, los países pueden pedir una prórroga del plazo por un máximo de 10 años. Como máximo la fecha límite es el 1 de enero de 2040.

En el caso de la Región, la contaminación atmosférica no se limita únicamente a una cuestión local, porque hay una relación directa con el norte de África. Si se producen esas circunstancias con algunos contaminantes, como el ozono o las partículas, permitiría a España detectar las superaciones de los límites de calidad del aire que sean ajenas a la influencia propia e informar a la Comisión para que tenga en cuenta la información al evaluar la posible prórroga de los plazos de cumplimiento.

Celebración a medio gas

Desde Ecologistas en Acción consideran que hay avances aunque hay valores límites que se mantienen y otros que ni aparecen. «Es un paso positivo pero falta mucho más, como que los valores límites como los anuales, diarios y horarios se igualen a la OMS, que no son un acuerdo político, son por la evidencia científica revisada», reclamó Pedro Belmonte, portavoz de calidad del aire.

«Es una modificación que estaba prevista para el 2028, así que esta noticia es para volver a tener esperanza, pero no creemos en la política local, con lo cual pensamos que no volverán a cumplir», indicó Esther Merino, presidenta de Stop Quemas, que apuntó que no han cumplido ni con las bajas emisiones del centro ni las quemas agrarias, estas últimas directamente relacionadas con las PM2,5.

Hay que recordar que la Agencia Europea del Medio Ambiente cifra en 300.000 las muertes prematuras producidas por la contaminación atmosférica en Europa. Los contaminantes que entran en los pulmones e incluso en nuestro torrente sanguíneo pueden provocar dolor de cabeza, ansiedad, irritación de ojos, problemas respiratorios, asma, consecuencias negativas en los aparatos reproductores o hasta cáncer de pulmón.

8 de las 9 estaciones de medición del aire dieron ayer cifras altas de partículas Únicamente la estación de Caravaca de la Cruz no superó en la tarde de ayer alguno de los valores que se tienen que reducir antes del 2030. Entre las cuatro y las cinco de la tarde, la estación de San Basilio de Murcia midió 27,2 µg/m³ superando los 20 que como máximo estarán permitidos en 2030 con valor anual, también alcanzó los 54,5 el dióxido de nitrógeno, por encima de las cifras permitidas hoy. La estación medidora de la Calle Mompeán de Cartagena superó los valores de PM10, PM2,5 y NO2. La cifra más alta se registró el Alumbres, con 66,9 de dióxido de nitrógeno. También pasaron alguno de los límites que se permitirán en 2030 las estaciones de Alcantarilla, Lorca, la Aljorra, Valle de Escombreras y Molina de Segura.

Murcia y Cartagena, a la espera

Los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, lugares donde más se han sobrepasado en los últimos años las cifras de contaminación, piden una pausa respecto a la normativa europea ya que son dos de los principales afectados por esta modificación comunitaria. El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, asegura que van «a modificar el protocolo de calidad del aire para adaptarlo a la normativa estatal»

Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena recordó que hay un «factor natural, como es la intrusión del polvo sahariano, que es difícil o imposible de detener». «De este modo chocan de frente con estas circunstancias que sufre en general la península ibérica, y especialmente las zonas mediterráneas, y que los técnicos municipales y de la Comunidad Autónoma han advertido de forma reiterada a la Comisión Europea para establecer los valores de referencia», explicaron desde la ciudad portuaria.

Además, dijeron que hay que tener en cuenta las condiciones climáticas de «regiones como la nuestra para establecer unos valores de referencia, porque no se puede tratar igual a Cartagena o a la Región de Murcia que a otras regiones de Suecia, por ejemplo, que no reciben la influencia directa del polvo sahariano».