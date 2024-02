El Bono Alquiler Joven de Pedro Sánchez inflama la Asamblea

El Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia más de 17 millones de euros para que reparta entre los jóvenes que soliciten el Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensuales destinada al pago de la renta arrendaticia para jóvenes de entre 18 y 35 años bajo una serie de condiciones. Nunca un subsidio había servido para crispar tanto el ambiente político en la Asamblea Regional.

El diputado regional y secretario general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Miguel Ortega, culpó ayer al Partido Popular de «impedir que los jóvenes de la Región puedan emanciparse» y pretender «que solo los que tengan recursos económicos puedan hacerlo».

«Estamos a favor de que los hijos de familias trabajadoras puedan tener acceso a una vivienda para independizarse, y el PP ha votado en contra de que los jóvenes que no tienen un piso en la calle Correos de Murcia puedan emanciparse», señaló.

Según datos oficiales de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que gestiona las ayudas estatales, de los 17,6 millones de euros que les ha transferido el Gobierno de España, solo han ingresado 810.000 euros. «Un ridículo 5%», consideran los socialistas.

Tal y como informó ayer La Opinión, hay 4.615 solicitudes dadas de alta para acceder al Bono Alquiler Joven del Gobierno central, de las cuales a solo 1.688 se le han concedido, mientras que son más, 1.718, a los que les han denegado la ayuda. Solo teniendo en cuenta el número de expedientes concedidos, son menos del 9% los que han recibido su dinero.

«Por decencia y por dignidad, paguen ya el Bono Alquiler Joven. Y con los 9 millones de euros restantes, hagan una nueva convocatoria para que toda la gente que se ha quedado fuera por la nefasta gestión del Gobierno regional pueda acceder a esta ayuda», exigió Ortega.

El diputado regional del Partido Popular y secretario general de Nuevas Generaciones de la Región, Antonio Landáburu, denunció que la estrategia de Pedro Sánchez con el Bono Alquiler Joven «pretende confrontar a las comunidades y crispar a la juventud».

Según los populares, el Gobierno nacional «vende unas ayudas como medida estrella y las que las gestionan son las propias autonomías porque la izquierda las cargan de burocracia y de requisitos imposibles de cumplir para, después, atacar al Partido Popular».

Además, el diputado del PP acusó al portavoz del Grupo Socialista, José Vélez, de reírse de él durante su intervención. «No lleva bien que desmontemos sus mentiras», lamentó.

Los populares defienden que el Gobierno regional «sí cumple con los plazos y ha concedido 8,8 millones de euros de ayudas al bono alquiler, de las que se benefician unos 1.700 jóvenes». Se trata de una subvención con el mismo fin que la estatal, pero otorgada por la Comunidad.

Lo cierto es que el retraso se concentra sobre todo en las regiones gobernadas por el PP, siendo Murcia la comunidad con menor proporción de ayudas repartidas, seguida de Andalucía, donde superan el 20%.

Desde Vox, el diputado Ignacio Arcas recordó que desde la Consejería de Fomento, dirigida por su partido, en apenas tres meses concedieron 9,3 millones de euros, cuando desde 2022 solo se habían aprobado 1,5 millones. Además, señaló que han de pasar tres meses desde que se conceden las ayudas hasta el reparto, por lo que los solicitantes recibirán los fondos a partir del mes que viene.

La presidenta retira del diario de sesiones los "insultos" de Egío

«No es la burocracia, es la ‘burrocracia’ de López Miras. Es este Gobierno de inútiles y gandules del Partido Popular y de Vox. Ese es el problema», clamó ayer el diputado de Podemos Víctor Egío en la tribuna durante su turno de palabra, para explicar los motivos por los que la Comunidad no está repartiendo las ayudas estatales. Su intervención le valió una reprimenda de la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, que le pidió que retirase lo que consideró «insultos». Egío, entonces, modificó su discurso: «Retiro inútiles y pongamos ineptos; retiro gandules y pongamos haraganes». No obstante, la corrección no le valió a la presidenta, que dijo que no constaría en el diario de sesiones. «A cualquier cosa le llamamos insulto», lamentó el parlamentario morado.

Para Podemos, «los datos hablan por sí solos», ya que Extremadura concedió 2.298 ayudas en 2 meses, mientras que Murcia necesitó dos años para 245 expedientes.