Vox hace caso omiso a las organizaciones agrarias y asistirá a la manifestación del 21F

Vox asistirá a la protesta agrícola de este miércoles 21 de febrero en la que los convocantes, COAG, Asaja y UPA, con el apoyo de la patronal Proexport, no quieren políticos. El partido de Abascal desoye así la petición de las organizaciones agrarias porque, según Rubén Martínez Alpañez, portavoz del partido en la Asamblea Regional de Murcia, "no tiene sentido apoyar a la sociedad civil, pero no participar de los eventos que organiza" ni "requerir soluciones a la política e invitar a la política a que no participe en determinados actos".

En su opinión, la idea de dejar fuera a los partidos políticos está más relacionado con el intento de integrar a los miembros de la Plataforma 6F "dentro de la red del movimiento asociativo, dado que vienen manifestando que no se sienten representados por las asociaciones" agrarias.

"Nosotros no tenemos ningún problema en reunirnos con todos los afectados e intentar plantear soluciones que efectivamente pongan fin a su situación de malvivir para que puedan continuar con su actividad" y que "su forma de vida, que es la agricultura, se transmita de padres a hijos", ha dicho este lunes en Cartagena.

"Desde hace bastante tiempo somos los únicos que votamos en contra del Pacto Verde Europeo y que llevamos reclamando la paralización de las políticas que están detrás de la Agenda 2030 y no entiendo por qué no podemos participar precisamente para apoyar aquello que venimos defendiendo año tras año, mes a mes, en defensa precisamente del bienestar de nuestro sector primario", ha añadido.

Su grupo lleva este martes al pleno una moción para exigir al Gobierno español un Plan Nacional del Agua que la garantice a todos los españoles y contemple cuantas inversiones sean necesarias en las cuencas españolas, especialmente en la del Ebro y en Aragón. También va a registrar otra para que ese Ejecutivo "suspenda de forma inmediata el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea, porque arruina a los productores españoles".