Los agricultores preparan un ‘día sin coches’ en las protestas del 21F

Asaja, COAG y UPA, las organizaciones profesionales agrarias (OPA) que convocan la masiva manifestación para el próximo miércoles 21 de febrero, se reunieron ayer con Mariola Guevara en la Delegación del Gobierno para definir todos los detalles de una jornada que siguen sin especificar más allá de que habrá actos en las cinco comarcas de la Región. Sí advierten que será un día muy difícil para aquellas personas que se tengan que desplazar en vehículo porque muchos tractores estarán en las calles y en la red viaria de toda la provincia y que, como apuntó tras el encuentro el Secretario General de UPA, Marcos Alarcón, también en la ciudad: «Nuestra intención es que también haya tractores y actos en la ciudad de Murcia».

«Hemos fijado determinados criterios que nos conduzcan a una propuesta más detallada de los itinerarios (de las movilizaciones). En este momento no hay un itinerario cerrado porque nosotros queremos que sea un itinerario que garantice la visibilidad de la manifestación ya que no vamos a renunciar a que esos itinerarios permitan que se vea y se note la protesta de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia», explicó Alarcón, que reconoció que Delegación les puso unos criterios y unos límites desde el punto de vista técnico y de seguridad que «evidentemente» tratarán de respetar para que no haya «el más mínimo incidente».Criterios por los que trabajan en una propuesta definitiva en «las próximas horas».

Sobre la petición que hicieron las tres organizaciones a los partidos políticos a los que no quieren ver en el 21F, Alarcón reconoció que no se han puesto en contacto con ellos tras el comunicado y que confían porque será que van a cumplir con el deseo expresado por las OPA y espera «que las formaciones políticas, como están reiterando su apoyo y su compromiso al sector, respeten nuestro deseo de que sean los agricultores y ganaderos quienes sean los protagonistas de la movilización».

Las cinco columnas de la Región de Murcia serán las protagonistas y en cada una de las localidades donde se desarrollan las actividades agrarias, como explicó el Secretario General de Asaja, Alfonso Gálvez: «Es imposible hacer una estimación de cuánta gente acudirá, pero consideramos que habrá una participación masiva porque con todos estos actos de protesta fuera de nuestro ámbito, nuestros agricultores y ganaderos están deseosos de hacer las cosas por el cauce legal y responder a la convocatoria».

«Lógicamente no es lo mismo tener que desplazarte a la capital como ha pasado en anteriores ocasiones que hacerlo en tu propio ámbito, en las localidades y los pueblos donde se desarrolla la actividad agrícola y ganadera, manifestarte con lo que trabajas en el día a día: tractores, vehículos agrícolas y camiones», apuntó Gálvez.

Por último, el presidente de COAG-IR Murcia, José Miguel Marín, recordó que las manifestaciones no son un fin, al contrario, son «el medio para conseguir las reivindicaciones» que exigen desde las organizaciones agrarias para revertir la situación.

«El campo no aguanta más, tenemos una situación límite. Esto apunta a que la Unión Europea no ha diseñado una política agraria acertada y que estamos destruyendo el tejido productivo. Pero después, los grandes perjudicados serán los consumidores, que somos todos», relató un Marín que adelantó las disculpas por las molestias que ocasionarán el próximo 21F.

Por su parte, Guevara agradeció la postura de las OPA, las «únicas interlocutoras válidas» con las que hablan de proteger algunas infraestructuras críticas o sensibles para suministrar servicios básicos a la población ese día de manifestaciones:«Hay que hacerlo de la mejor manera posible dialogando con ellos».

Condena sobre la Asamblea

Respecto a las protestas del miércoles en la Asamblea Regional, las tres organizaciones coincidieron en condenar los hechos. Marcos Alarcón, explicó la visión sobre los manifestantes que están fuera de las convocantes:«Todo el respeto, toda la compresión y toda nuestra voluntad de que se puedan sumar y tengan la confianza en las organizaciones profesionales agrarias y de los hechos aislados que se producen con carácter más exaltado por el nerviosismo, de la tensión, de la preocupación y que derivan en actos más violentos, pues toda la condena porque eso es lo que nosotros siempre hemos rechazado. Poder manifestarnos como derecho Constitucional con toda la contundencia, pero con todo el respeto».