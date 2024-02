Los restaurantes murcianos se preparan para San Valentín con la mirada puesta en las protestas agrícolas

Llega una de las citas clave para los restaurantes de la Región de Murcia, San Valentín, y lo hace en un momento convulso por las reivindicaciones del sector agrario. Sin embargo, tras los bloqueos registrados ayer en la rotonda de El Jimenado (Torre Pacheco) que da acceso a la A30, el polígono industrial Cabezo Beaza en Cartagena y la plataforma logística de Consum en Las Torres de Cotillas, la jornada de este martes está transcurriendo, de momento, sin incidencias. Una buena noticia para el sector hostelero, que asiste con cierta preocupación a las acciones de protesta que incluyen cortes de tráfico y bloqueos en el acceso a las principales ciudades.

El presidente de la Asociación de Restaurantes de la patronal HoyTú, Juan José Nicolás, explica que “evidentemente, cuando hay manifestaciones que cortan los accesos de entrada y salida de las ciudades el negocio se resiente”. Así ocurrió el pasado miércoles, cuando se recrudecieron las protestas y se generó un auténtico caos circulatorio. “Durante esas jornadas tuvimos una baja sustancial de clientes”, señala Nicolás, que espera que se trate sólo de momentos puntuales.

Aunque uno de los objetivos de las protestas agrícolas no autorizadas, al menos en un primer momento, era cortar el suministro a los centros logísticos de las empresas de distribución y provocar el desabastecimiento, los restaurantes murcianos no han notado “ninguna falta, pero es verdad que lo que tenía que llegar a las 10.00 horas, llegaba a las 17.00 horas”, señala el representante de los restaurantes, que explica que una de las claves para mantener el servicio ha sido la previsión de las principales cadenas distribuidoras de comida y bebida. “Han estado alerta y se han proveído bien y ellos no han notado falta de suministro, sólo retrasos, que han sido asumibles", indica.

Juan José Nicolás, presidente de la Asociación de Restaurantes de la patronal HoyTú / L.O.

Con respecto a San Valentín, Nicolás entiende que una fecha importante dentro del mes de febrero y no espera que haya ningún problema "para todo aquel que quiera salir a comer o cenar". Asegura que el número de reservas es similar al que se ha registrado otros años, al menos para un San Valentín que cae entre semana. "Mañana será un buen miércoles, pero no extraordinario", asegura Juan José Nicolas, que destaca que cuando esta fecha se celebra a mitad de semana el sábado anterior y el posterior también se benefician de un aumento de las reservas.

Con respecto a las reivindicaciones agrarias, asegura que los agricultores están en todo su derecho de manifestarse para que todos sean conscientes del momento tan complicado que está atravesando el sector agrario español. "La verdad es que en los últimos años la subida del producto ha sido muy grande, pero ellos no lo han repercutido", explica Nicolás.