El campo saca a la calle más de 700 tractores sin autorización y atasca los accesos a la capital

Escoltados por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, cerca de 700 tractores salieron ayer a las calles en distintos municipios de la Región en protesta por la situación que atraviesa el sector agrícola y motivados tras la crisis de los agricultores en Francia y la toma de Bruselas. La peor parte se la llevó Murcia, una capital que se vio cercada por las columnas de vehículos del campo que tomaron los accesos al casco urbano provocando atascos kilométricos de coches que, a primera hora de la mañana, en hora punta, se desplazaban principalmente al trabajo y a los centros educativos.

Policías nacionales y locales y efectivos de la Guardia Civil montaron un dispositivo especial que impidió que la tractorada tomara el centro de Murcia y se plantara en Gran Vía y ante el edificio de la Delegación del Gobierno, uno de los objetivos de esta protesta que estuvo envuelta en la polémica desde que se anunció el pasado lunes por la noche, ya que Delegación negó en todo momento que la movilización estuviera autorizada. De hecho, levantó acta de sanción a 300 tractoristas a los que identificó. Por contra, la organización de esta tractorada, que se ha convocado al margen de los colectivos agrarios COAG, UPA y Asaja (estas han previsto una gran manifestación para el 21 de febrero), afirmó que sí había solicitado la petición, aunque lo hizo fuera del plazo establecido para ser autorizada

Apenas amanecía y medio centenar de agricultores ya habían alcanzado las puertas de Murcia con el objetivo de bloquear la capital como parte de las protestas del sector que tuvieron lugar en todo el país. Con chalecos amarillos, pancartas con lemas como ‘Nuestro fin será vuestra hambre’ y banderas de España -incluso había una pirata- alcanzaron a las 8 de la mañana la avenida de Los Dolores, uno de los ramales de Ronda Sur. Sin embargo, su marcha se vio truncada por la Policía Nacional: no les dejaron pasar más allá.

Desde la madrugada, muchos tractoristas iniciaron el rumbo hacia la capital desde decenas de puntos de la Región e incluso de otras provincias del Levante, como Alicante desde donde llegaron participantes de Orihuela, entre otras poblaciones de la Vega Baja. Cartagena, Yecla, Corvera, PliegoJumilla, Cabezo de la Plata, Venta de los Pinos, Alquerías, Zeneta, CiezaBeniel, Los Martínez del Puerto, Sucina, La Tercia, Balsicas y Portmán son algunas de las localidades de donde procedían los manifestantes.

La convocatoria se supo de un día para otro, cuando un grupo de agricultores, que aseguraron ser independientes, comunicaron que ellos iban a protestar este mismo martes tras organizarse en las redes sociales bajo la ‘Plataforma 6-F’, a lo que Delegación del Gobierno respondió que «no ha autorizado ninguna concentración de agricultores y sancionará a quienes infrinjan las leyes de tráfico y seguridad ciudadana».

Decenas de tractores y vehículos particulares estuvieron bloqueados todo el día en el Puerto de la Cadena

El aviso no frenó a los manifestantes y, este martes por la mañana, todas las personas que se desplazaron a la ciudad para trabajar se encontraron con los accesos cortados: el Puerto de la Cadena había colapsado después de que la Policía Nacional frenara a los tractoristas allí, en el nudo de Espinardo tampoco se podía avanzar y los que sí llegaron a la ciudad, se quedaron en la avenida de los Dolores y se repartieron entre las distintas rotondas que hay hasta llegar a Ronda Sur.

A la altura de la torre Mapfre, ubicada en dicha avenida, había más de una decena de tractores parados con sus ocupantes esperando a que hubiese algún tipo de avance o negociación. El hartazgo quedaba evidente a primera vista: están descontentos con la política a nivel autonómico, estatal y europeo. Critican las exigencias, cada vez mayores, que llegan desde la Unión Europea, y que estas vayan de la mano del aumento de la llegada de productos de países extracomunitarios, como Turquía o Marruecos, sin que tengan que pasar por los mismos controles que ellos, lo que califican de competencia desleal.

Afirman que están a punto de ni tan siquiera poder dar de comer a sus hijos y que, aunque tengan meses mejores o peores, tienen que pagar la cuota de autónomo. Esta situación también se la trasladaron a las personas que se habían quedado atascadas en la avenida de los Dolores, que después de horas de colapso, se habían bajado de sus vehículos -había incluso dos autobuses- y comenzaron a charlar con los agricultores.

Había quienes pensaban que era mejor dejarles pasar al centro de la ciudad para desatascar la zona, otros que empatizaban con la situación, pero no entendían por qué ellos se tenían que ver afectados y entendían que la Policía evitase que los tractores colapsaran la ciudad. Esta también fue una cuestión candente: muchos agricultores señalaron directamente a las autoridades como responsables del bloqueo que había en la avenida y otros puntos de la Región.

Las imágenes de la protesta de agricultores que ha colapsado el tráfico en Murcia / Juan Carlos Caval

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, reiteró por la mañana que se trataba de una protesta «ilegal» y apeló a los miembros del Gobierno regional de Vox para que apaciguaran la manifestación, ya que son numerosas las voces que apuntan a la formación como instigadora de estas movilizaciones. Diego Conesa, portavoz y coordinador del movimiento en la Región, estimó que la cuestión de los permisos tenía poca importancia, porque «yo soy europeo, igual que los franceses, igual que los belgas, igual que los alemanes y si ellos pueden salir a expresar su malestar, yo también, si Delegación no me lo autoriza, es su problema». Insiste en que «la Agenda 2030 nos está friendo con normativas medioambientales que no se corresponden con la realidad».

En el Puerto de la Cadena, decenas de tractoristas se quedaron atascados junto con los vehículos privados que cruzan todos los días de un lado al otro para ir a trabajar. El acceso al puerto de Escombreras quedó también bloqueado hasta el punto de que la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) criticó a Delegación por los 14 camiones cargados con combustible que no podían salir de la refinería portuaria.

Por la tarde había zonas que seguían cortadas, según informó la propia Dirección General de Tráfico, pues no se podía acceder a la autovía A-30 en Baños y Mendigo en sentido Cartagena, la MU-30 en El Palmar hacia la A-30 y la carretera CT-34 de Barranco hacia Alumbres.

La Policía Local de Murcia informó de que el tráfico seguía cortado por la avenida de la Azacaya, la avenida de la Región Murciana, la avenida de Los Dolores, la avenida de Miguel Induráin, la salida de la MU-30 144B Ronda Sur, la rotonda de Media Mark y la rotonda del centro comercial Leroy Merlín.

Lorca tampoco se libró de los bloqueos, ya que alrededor de 20 tractores se colocaron en la rotonda del barrio de San Antonio que enlaza la salida de la autovía A-7 con la carretera RM-11 hacia Águilas, lo que provocó retenciones en la ciudad, después de haber intentado acceder al casco urbano por la mañana.

Llegada la noche, muchos se retiraron a sus casas y todas las vías de la ciudad de Murcia y pedanías quedaron abiertas al tráfico. No obstante, permanecieron bloqueando el tráfico en la A-30, en el Puerto de la Cadena para, previsiblemente, continuar la protesta este lunes.