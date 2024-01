Entramos en una oficina de turismo y solicitamos una ruta para visitar la ciudad. Somos dos y tenemos una reserva para pasar tres días en Madrid. No es la primera vez que vamos, pero queremos descubrir nuevos lugares. Enseguida nos pregunta el encargado si nos gusta la naturaleza, pasear y el tipo de pintura que más nos atrae. Cerca de nuestro hotel hay un restaurante de comida tailandesa muy recomendado. Se nos va de presupuesto, así que nos aconsejan otro más económico que nos pilla de camino en el recorrido que nos está preparando el experto. Tras una conversación de unos pocos minutos, tenemos la ruta personalizada para nuestra escapada a la capital, que recibimos en nuestro móvil. Gracias, Cicerone.

La semana que viene se presenta en Fitur la primera oficina de turismo gestionada al 100% por un avatar —que se llama Cicerone—, capaz de recomendar en cualquier idioma, realizando un recorrido por la ciudad de Madrid. Un stand de 35 metros cuadrados rodeado de pantallas led, donde toda la comunicación se hará por medio de la voz y sin usar las manos.

Los emprendedores murcianos Andrés Martínez Vidal y Jesús de Béjar dan un salto de gigante con esta nueva herramienta, que bebe de la inteligencia artificial para facilitar a los turistas la preparación de sus viajes. Por cierto, da igual la procedencia de los visitantes que accedan a esta exclusiva oficina de turismo instalada en el estand 7C14 del pabellón 7 de Fitur, ya que el creador del recorrido habla y entiende todos los idiomas (realmente, ‘solo’ 95 lenguas).

Cicerone, última creación de iUrban, una startup que dio sus primeros pasos en Alcantarilla y que ahora está afincada en Málaga, no solo es capaz de crear una ruta y explicar los diferentes puntos de interés, sino que también tiene en cuenta si el viajero tiene algún tipo de discapacidad física o singularidad alimentaria, como por ejemplo, ser celíaco.

«La diferencia de Cicerone con respecto al ChatGTP es que nosotros nos conectamos con la web turística de cada una de las ciudades en las que ofrecemos el servicio. Por tanto, nuestro avatar elimina todo el ruido que hay en internet y se centra en la web del destino», explica Andrés Martínez, que compara la experiencia que percibirán los usuarios con la vivida por Theodore, personaje de la película ‘Her’ que se acaba enamorando de un sistema operativo basado en la inteligencia artificial que instala en su casa. No se hagan ilusiones, la voz de Cicerone no es la de Scarlett Johansson y la relación con este avatar no debería durar más allá del fin de la ruta.

Son varias las administraciones autonómicas que ya han mostrado interés para implantar Cicerone en sus páginas de turismo; entre ellas, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y, cómo no, la Región de Murcia. Imaginen que al entrar en la web de Costa Cálida con el móvil, podamos iniciar una conversación con Cicerone para que nos prepare un día completo en Lorca la próxima Semana Santa, con las paradas para comer incluidas.

La llegada de la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y va a suponer una revolución para el empleo en el sector. «Soy consciente de que hay técnicos de turismo que tienen miedo ante la llegada de la IA, que temen por sus puestos, pero el trabajo no se lo va a quitar una máquina, sino otra persona que usa el ChatGPT y que, por tanto, es más eficientes y ofrece un servicio más completo», explica Martínez Vidal.

Para los más desconfiados con ofrecer sus datos personales, como intolerancias y gustos gastronómicos, a una máquina, iUrban se asoció con el gigante Microsoft, propietaria de la Open AI, para poder asegurar a los usuarios la protección de datos. «Las conversaciones no se las queda nadie», afirma Martínez.

Ya pueden reservar su experiencia con Cicerone en la web de iUrban. Buen viaje.