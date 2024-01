Podemos tumbó ayer el decreto del Gobierno de España por el que el subsidio de desempleo se ampliaba a los jornaleros del campo por primera vez y a los menores de 45 años sin cargas familiares. Además, la ayuda se ampliaba de 480 a 570 euros para los parados de larga duración. Los morados denuncian que existía un recorte en la base de cotización del subsidio (el único que cotiza) del 125% al 100%, algo que afectaría a la cuantía de las pensiones de los parados mayores de 52 años.

Yolanda Díaz, líder nacional de Sumar, no tardó en criticar a los cinco diputados de Podemos que votaron en contra de su decreto, subrayando que "han votado con la extrema derecha", así como que "han votado no al derecho de lactancia, al incremento de subsidio por desempleo, a que los menores de 45 años no tengan subsidio, no en una definitiva a una mejora sustancial de la protección del subsidio por desempleo".

La reacción no tardó en llegar a la Región de Murcia, ya que uno de esos diputados de Podemos, Javier Sánchez Serna, fue elegido en la Región de Murcia, tras presentarse en la candidatura de Sumar.

"Los privilegiados votando juntos", señaló el exsecretario general de Podemos y actual coordinador de Más Región, Óscar Urralburu, tras compartir en sus redes sociales una imagen de los partidos que han votado en contra del decreto: Vox, PP, UPN, Junts y Podemos.

El portavoz de esta formación, Álex Hidalgo, afirmó que "habrá quien aún defienda y sienta orgullo por votar junto a la ultraderecha una mejora para los trabajadores de este país. Pero algunas, por suerte, no nos equivocamos de trinchera".

Su compañero de filas, que fue candidato a la Alcaldía al Ayuntamiento de Murcia, Mario Jiménez, pidió a Sánchez Serna que "dimita" porque "ya no representa la voluntad social de la ciudadanía murciana". Más tarde, denunció haber sido bloqueado en la red social X por el propio dirigente de Sumar, e incluso hizo público un mensaje privado que recibió de Serna en su bandeja de entrada.

Helana Vidal, exdiputada de la Asamblea Regional por Verdes Equo, señaló que "el diputado de Podemos le debe explicaciones a la gente que le votó porque era el candidato de Sumar". "Tragamos con el candidato para parar a las derechas, no para que votara con ellas", remarcó.

El propio Javier Sánchez Serna participó anoche en La Noche en 24 horas para explicar el sentido del voto de los cinco diputados del Grupo Mixto, afirmando que "Podemos nunca se ha equivocado de trinchera y siempre ha defendido los derechos de la clase trabajadora".

Los morados defienden a su diputado

No toda la izquierda murciana criticó la actitud de los morados. Evidentemente, los diputados de Podemos en la Asamblea defendieron en todo momento a su compañero en el Congreso de los Diputados.

María Marín, portavoz en el Parlamento autonómico, argumentó que "si mañana mismo se hace un Consejo de Ministros extraordinario, que se puede hacer, aprobando el mismo Real Decreto-ley, pero sin el recorte a las pensiones de los parados mayores de 52 años, Podemos votará a favor". E insistió: "Si el Gobierno negocia y no recorta derechos, Podemos siempre estará ahí".

Muy claro fue también el diputado murciano Víctor Egío, que acusó a Yolanda Díaz de acusar a Podemos de hacer una pinza con la derecha "para justificar cualquier cagada del PSOE".

Mismo mensaje de Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de Podemos en la Región de Murcia, que se congratuló de que su partido hubiera "parado el recorte en el subsidio a los mayores de 52 años que pretendían imponer PSOE y Sumar".