La Región de Murcia está en contra de la autojustificación de baja de tres días ante el pico de contagios de gripe. El presidente regional, Fernando López Miras, ha asegurado que esta medida que ha planteado el Ministerio de Sanidad para aquellos enfermos que tengan una enfermedad respiratoria leve es "una ocurrencia" que llega después de que la ministra, Mónica García, haya estado "de vacaciones".

"No quiero negar que haya una intención detrás de esa ocurrencia. Las bajas deben ir refrendadas por un facultativo, por un profesional sanitario", ha asegurado López Miras preguntado por esta cuestión que ha llevado el Ministerio a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud este lunes para su debate junto a las comunidades autónomas.

"No podemos autodarnos de baja cada uno porque así lo entienda o así lo crea. Se necesita rigor, seriedad y no ocurrencias", ha reiterado el jefe del Ejecutivo murciano.

A juicio de la ministra, en estas situaciones inicial de enfermedad, "no es necesario que se vaya al médico y, sin embargo, les estamos de alguna manera obligando a que vayan a por un parte. Esta es una medida que ya se ha tomado en muchos países", y que se basa en la declaración responsable durante los tres primeros días.

Para Miras, las decisiones planteadas ahora por el Ministerio de Mónica García llegan tarde. Asimismo ha recordado que la Comunidad ya puso en marcha hace días la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios y hospitales ante el claro repunte de la gripe, así como de otros virus respiratorios (covid y bronquitis).

"El Ministerio de Sanidad ha estado de vacaciones cuando existía una emergencia desde hace días. Y ahora llega el 8 de enero y se plantea esta solución", ha dicho el presidente murciano.

Cesm pide reforzar el sistema sanitario con más médicos

Por su parte, el Sindicato Médico de la Región (Cesm) ha alertado este lunes de la "gravedad del colapso" que se está viviendo en los centros de salud, hospitales y urgencias extrahospitalarias de la Comunidad durante estas semanas como consecuencia del incremento actual de los contagios por virus respiratorios y la descompensación de los enfermos crónicos.

La sanidad murciana está diseñada para trabajar en situaciones de afluencia normal, "pero los periodos como el actual (aunque se repiten cada año en las mismas fechas) no se planifican de manera adecuada y el sistema se tensiona hasta el colapso", explican desde el sindicato que preside a nivel regional María José Campillo.

Para Cesm, la falta de recursos afecta al número de camas en los hospitales, las plantillas de médicos "insuficientemente dimensionadas", a la no implementación de las soluciones ya negociadas con las organizaciones profesionales "que el Gobierno regional, sin embargo, no ha puesto en marcha", y a la no aprobación de otras medidas necesarias como los módulos de Atención Primaria y la creación inicial, prioritaria y urgente de "15 plazas de médico de Urgencias Hospitalarias a la que deberán seguir muchas plazas más".

Entre estas medidas se encuentra, añaden, "cubrir 74 plazas en Atención Primaria y poner sostener las agendas de 30+5 pacientes; la renovación del Plan de Urgencias y Emergencias (cuya actualización estaba prevista para el 31 de diciembre de 2023); y la creación del cuarto SUAP metropolitano, entre otras acciones negociadas y presupuestadas para la mejora de la asistencia sanitaria en la Región".