Aqualia, la empresa adjudicataria del contrato del agua de San Javier que ha anulado el Tribunal de Recursos Contractuales, ya ha recurrido la decisión de este órgano del Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

La empresa considera que el fallo del Tribunal de Contratos conocido este lunes, que obliga a devolver a la casilla de salida el concurso de casi 250 millones al estimar un recurso de uno de los licitadores, es fruto de "la continuada campaña de desprestigio que ciertos medios digitales han venido desplegando hacia la compañía y hacia la oferta que ha presentado".

Aqualia se refiere así a las informaciones recopiladas por el grupo político de San Javier Pleamar, que han dado lugar a la apertura de una investigación de la Fiscalía.

En un comunicado difundido este martes, apenas 24 horas después de que fuese notificado el fallo del Tribunal de Recursos Contractuales que anula el concurso, Aqualia apunta que la resolución "incluye juicios de valor inconsistentes" y "atribuye a la Fiscalía afirmaciones que en realidad solo figuran en el documento que el partido Pleamar presentó ante el Ministerio Fiscal".

Afirma que las informaciones difundidas "han condicionado la decisión del tribunal administrativo, como se demuestra en la propia resolución" del órgano dependiente de Hacienda que ha anulado el concurso.

El Tribunal de Recursos Contractuales anula la adjudicación del contrato probado definitivamente por el pleno del Consistorio el pasado mes de octubre porque no considera válida la fórmula de contratación de la consultora encargada de redactar el pliego de condiciones y de puntuar a los postores, al no haberse dado a conocer la identidad de los técnicos externos que han valorado las ofertas.

En el fallo apunta que, al no conocerse su identidad, los licitadores no han tenido la oportunidad de recusarlos en caso de que no los consideraran imparciales.

Tampoco admite la confidencialidad aplicada por el Ayuntamiento al dar a conocer las valoraciones de los licitadores, que considera "extemporánea".

El recurso contra la adjudicación del contrato a Aqualia fue presentado por la Aguas de San Javier y La Manga del Mar Menor, que es el licitador con la tercera puntuación más alta del concurso.

La segunda oferta mejor puntuada fue la de Hidrogea, la actual concesionaria, que también había recurrido ante el órgano del Ministerio de Hacienda encargado de resolver los litigios en los procesos de licitación, aunque su recurso no fue admitido.

Hasta que se resuelva el conflicto legal y haya una adjudicataria definitiva del contrato Hidrogea seguirá gestionando los servicios de suministro de agua y de alcantarillado de San Javier.