Las asociaciones LGTBI de la Región de Murcia denuncian las delcaraciones del vicepresidente de la Comunidad José Ángel Antelo, "por vanagloriarse de la desaparición de los raquíticos fondos destinados en el anterior ejercicio a políticas LGTBI+".

El colectivo destaca que las intenciones de "la mano derecha de Fernando López Miras" ataca medidas concretas como "la creación del Punto Arcoíris de Cartagena, la edición de materiales como la Guía de Delitos de Odio LGTBI, la creación y difusión de materiales de concienciación sobre la diversidad afectivo-sexual y de género, el trabajo de todas las personas que han intervenido en estas medidas y condena a retrasar la creación de protocolos específicos de atención a personas LGTBI+ en todos los ámbitos de la Administración Pública regional".

Las palabras del líder de Vox en la Región insinúan, según las asociaciones, "el carácter lucrativo de nuestro movimiento, cuando los colectivos LGTBI+ de la Región no se han beneficiado de la cantidad de 4.000 € a la que alude". De hecho, las mismas señalan que "esta cantidad estaba prevista para el desarrollo efectivo de leyes de Igualdad, instrumentos que asegurasen la igualdad efectiva de todos los ciudadanos de esta Región, analizar métodos de erradicación de la LGTBIfobia, actividades de concienciación, materiales de difusión de los derechos LGTBI+ y contra la LGTBIfobia, etc.".

Asimimos, explican que estas declaraciones "sólo son un intento de echar gasolina al fuego del odio que alimenta al discurso trasnochado del partido. Por fortuna, cada vez, como se demostró en las pasadas elecciones, cala menos entre una sociedad española más abierta, plural, concienciada e informada".

"No habrá partidas LGTBI y eso es una evidencia"

"El año que viene no habrá partidas LGTBI y eso es una evidencia". Así se jactaba este martes el vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, de la impronta de Vox en los presupuestos del año que viene. En un principio, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad contaba con una financiación para este colectivo de 4.500 euros —tan pequeña, que fue criticada por la oposición—, sin embargo, Antelo asegura que ya no existe por instancias del socio minoritario del Ejecutivo murciano.

Así lo explicó el también el consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio durante un desayuno informal con los medios de comunicación que tuvo lugar en Murcia. Desde la Consejería de Conchita Ruiz aseguraron que "las políticas de igualdad se van a mantener como hasta ahora por lo que la Comunidad seguirá desarrollando programas y actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de trato y combatir cualquier tipo de discriminación con el objetivo principal de que nadie se quede atrás". En concreto, "las actuaciones dirigidas a este colectivo y a otros se enmarcan dentro del ámbito de la igualdad y la no discriminación cuya partida presupuestaria asciende a 8,2 millones". No obstante, es evidente que la partida LGTBI como tal ya no aparece.