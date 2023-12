El Boletín Oficial del Estado publica hoy el nombramiento de Mariola Guevara como nueva delegada del Gobierno de España en la Región. El lunes renunció como concejala socialista en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, municipio del que fue alcaldesa hasta el pasado 28 de mayo, y hasta ayer mismo estuvo dando clase en el colegio a sus alumnos de 3º de Primaria. «Tenía sesión de evaluación porque estamos en el final del trimestre», explica. Su vida acaba de dar un giro de 180 grados.

¿Va a echar de menos a sus alumnos?

Pues sí, más este año, que me tienen sorprendida por la capacidad tremenda que tienen de resolución de problemas. Aprendo yo más de ellos que ellos de mí.

¿Cómo se toma el nuevo cargo?

Estoy contenta... y nerviosa porque soy muy exigente conmigo misma. Siempre tengo mariposas en el estómago.

El delegado de un Gobierno socialista en Madrid siempre está en la diana del Gobierno popular en la Región. ¿Lista?

Pues que vengan a por mí. No me preocupa porque soy una persona a la que le gusta mucho meditar las cosas, pensarlo todo, dialogar, escuchar y consensuar. Estoy en política porque me gusta mejorar la vida de las personas. No me van a encontrar en la crispación, ni en el ruido ni en el enfrentamiento. Además, tengo muy presente la lealtad institucional. Eso sí, las cosas las voy a decir claras, ¿eh?

¿Qué objetivos se marca?

Para mí, que he sido alcaldesa, es muy importante el municipalismo, que es lo que realmente llega a las personas. Desde la delegación hay que ser un nexo de unión entre todas las administraciones. Quiero conocer todos los municipios, no trabajar desde la delegación en sí, para conocer todas las inversiones que el Gobierno de España va a realizar en cada uno de ellos.

Importante que la gente sepa de dónde viene la financiación de los proyectos.

Eso es lo que yo quiero hacer porque la gente lo desconoce. Por mucho que el Gobierno regional intente todos los días decir que somos una región olvidada, no es así. Ahora es cuando más dinero llega a nivel de infraestructuras, educación y cualquier materia que toquemos. Eso está en los presupuestos.

¿Qué opina la nueva delegada del Gobierno sobre el debate de la Ley de Amnistía?

Creo que hay mucho ruido por parte de la derecha. Me gustaría preguntarles cuál es su alternativa ante esta cuestión porque ellos solamente están en la crispación. Como delegada, apuesto por la convivencia, el reencuentro y por adoptar posturas valientes como la del Gobierno de España para cerrar las heridas que abrió el Gobierno del PP de Rajoy.

El Gobierno regional suele estar enfrentado con Moncloa por la gestión de las crisis migratorias. Más ahora, con Vox.

Desde la delegación del Gobierno voy a tratar este tema con la mayor delicadeza y con la mayor humanidad porque hablamos de personas. Vox siempre me tendrá enfrente en este asunto. Es un partido xenófobo, racista y negacionista que niega los derechos de los migrantes, a los que llama, incluso, delincuentes.

¿Tenemos un problema de seguridad?

No, lo que ocurre es que somos más eficaces porque tenemos más capacidad de llegar a cualquier suceso, a cualquier incidencia y, por lo tanto, se contabilizan muchos más casos que antes. Es lo mismo que pasa con la violencia de género, que no es que haya más casos, sino que se denuncian más.