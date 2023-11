La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor tendrá un presupuesto de 405 millones de euros para el año 2024. Los fondos propios, es decir, los que pone la Comunidad Autónoma sin contar los de la Unión Europea o el Estado, son 336 millones mientras que en 2023 fueron 313 millones. Esto supone un incremento del 7,45% de un año a otro, ha subrayado el consejero, Juan María Vázquez Rojas.

Para el Mar Menor, la Consejería destinará 23,8 millones de euros. El presupuesto de la Dirección General del Mar Menor sube un 21,6%, pasando de 18,5 millones de euros en el 2023 a 22,5 millones de euros en el 2024. De esta partida, los fondos propios suponen 11 millones de euros en el 2024 (en el 2023 fueron 3,1 millón de euros).

Para ciencia e investigación sobre la laguna, se destinarán 3,2 millones de euros. Ha enumerado que en el 2024 estará disponible el ‘gemelo digital’ del Mar Menor, se comenzará la el proyecto para la construcción del Observatorio del Mar Menor y que se consolidará la investigación de la laguna en redes internacionales.

La retirada de biomasa contará con 8 millones de euros de fondos propios y 5 millones de euros irán para los sistemas de desnitrificación en la cuenca.

Continuando con el medio ambiente, ha asegurado que se destinará un presupuesto que permitirá crear un Plan de Calidad del Aire. Este está incluido en 3 millones de euros que habrá para el mantenimiento de la red de vigilancia y los sistemas de control de la contaminación atmosférica. Para los programas nacionales de reintroducción y conservación de especies en peligro de extinción como el lince ibérico o la cerceta pardilla darán más de 325.000 euros.

La Unidad de Vigilancia Marítima Integrada dispondrá de 846.000 euros para continuar con el control y vigilancia de la calidad de las masas de aguas. La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera estará dotado con dos millones y medio de euros; el consejero espera que se avance en la recuperación de las zonas mineras en coordinación con el Gobierno central.

En su ponencia sobre los presupuestos, ha destacado que durante este año que va a entrar quieren llevar a cabo modificaciones estructurales, normativas, legislativas y metodológicas con el objetivo de mejorar la eficiencia de las distintas áreas de la Consejería y agilizar los procesos administrativos, entre otros. «Vamos a ser más ágiles, más flexibles con la implantación de nuevas herramientas digitales», ha dicho. Así, ha anunciado que su primer compromiso va a ser un portal web «renovado y accesible».

También se va a crear una nueva subdirección de residuos para mejorar la gestión y avanzar en la economía circular. Van poner 1,1 millones de euros para el procesamiento de bioresiduos.

«Estas acciones se acompañarán con apoyo a los municipios para la recogida separada y posterior transporte así como el compostaje doméstico y comunitario», ha dicho Vázquez.

Para agilizar los documentos administrativos, se incrementa en un 10% hasta los 4,6 millones de euros para aumentar el número de personal, la digitalización de los procesos, la creación de una ventanilla única y una agenda de formación en colaboración con colegios profesionales.

Para la energía limpia se han presupuestado 15,1 millones de euros. De estos, 11 irán para la eficiencia energética en viviendas, edificios públicos e industrias. Para el desarrollo de energías renovables habrá 1,2 millones de euros y para el desarrollo del hidrógeno verde como combustible dotarán 2 millones de euros.

El programa de planificación industrial y energética tendrá 4,7 millones de euros y se incrementará un 5% el gasto dedicado a personal para «mejorar la tramitación de expedientes».

Universidades

La Dirección General de Universidades e Investigación dispondrá de 275 millones de euros. Esto supone el 67,89% del presupuesto de la Consejería, «16,6 millones de euros más que en el 2023».

«La dotación para la Universidad de Murcia en el 2024 supera por primera vez los 200 millones de euros», ha dicho Vázquez. Para la Universidad Politécnica de Cartagena estará dotada con 56,5 millones. En Universidades también llega presupuesto de otras áreas.

«Continuistas», «sin ideas nuevas» y «negacionistas», las críticas a los presupuestos

La oposición en la Asamblea no se cree los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Durante su debate, los diputados socialistas han reprochado al consejero Juan María Vázquez que no se ha llegado a ejecutar el 40% de lo presupuestado de este año y Podemos que los del 2024 no ofrezcan nuevas ideas.

El diputado Manuel Sevilla Nicolás, del PSOE, ha criticado que «ni se han hecho las actividades náuticas» en el Mar Menor anunciadas en 2023. «Ha venido a contarnos un cuento», ha dicho a Vázquez.

Por su lado, la socialista María del Carmen Fernández Sánchez, ha señalado que «se ha recortado el presupuesto» de cuatro programas de la Dirección General del Medio Ambiente: en el programa de biodiversidad, el de energías limpias, el de calidad ambiental y el programa de prevención y gestión de residuos. «Están desmantelando los servicios ambientales», ha espetado. Asimismo, ha recordado de que hay planes que están sobre la mesa desde los años 90 y que no se han aprobado. Ha puesto de ejemplo de que aún no están listos los informes necesarios para descontaminar los terrenos del cinturón industrial de Cartagena. «El Misterio de Transición es el único que está actuando en las sierras mineras», ha asegurado.

«12.000 familias llevan dos años esperando las ayudas por la instalación de placas solares y casi tres años algunos de los 3.000 solicitantes de ayudas para la compra de un coche eléctrico», ha apuntado en su réplica el diputado socialista Alfonso Martínez Baños. Además, ha calificado de «pírrica» la inversión de 14 millones de euros para la transición energética y que solo se destinen 10.000 euros a la promoción del tejido industrial de la Región.

Sobre la cuantía presupuestada para las dos universidades públicas, la diputada socialista María Dolores Martínez Pay ha dicho que es «precario» y ha afeado que «se recorte en investigación». «Somos de las regiones que menos invierten en I+D+i», ha asegurado. Así, Martínez Pay cree que deberían invertirse 80 millones de euros más. «El PP no garantiza la excelencia académica», ha sentenciado.

El último turno de oposición ha sido para María Marín, diputada Podemos. Ha comenzado su intervención asegurando que estaba «sorprendida» porque se esperaba más de los presupuestos de un área que dirige un catedrático universitario. «Los presupuestos no solo son decepcionantes, sino que se nota la tijera negacionista», ha dicho en referencia al acuerdo de Gobierno del PP con Vox. Al igual que el Grupo Socialista, ha afeado que Medio Ambiente «se haya cargado de un plumazo» el anexo de Medidas para recuperar el Mar Menor.