"Menuda campaña de marketing", le han dicho este sábado por la mañana a Isabel Díaz Ayuso en la protesta de Cibeles contra la amnistía. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su conformidad con esta afirmación, con la que se ha hecho referencia a la ya famosa frase "me gusta la fruta".

Frase que nació en el debate de investidura de Pedro Sánchez, aunque el origen de la popular expresión no eran esos sanos comestibles, sino más bien... "hijo de puta". Cuando el socialista se dirigió a Alberto Núñez Feijóo hizo alusión al contrato de mascarillas del que se habría beneficiado el hermano de Ayuso por intervenir en la compraventa por parte de la Comunidad de Madrid, para recriminar al líder del PP que no lo condenara. Tanto la Fiscalía Europea como la Fiscalía Anticorrupción archivaron el caso, "por falta de pruebas" y "por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", respectivamente.

Cuando Ayuso, presente en la cámara, escuchó a Sánchez sacando el nombre de su hermano a pasear, la presidenta dijo para sí misma "hijo de puta", refiriéndose al presidente del Gobierno, y las cámaras de televisión captaron el momento. Diferentes periodistas se pusieron en contacto con el PP para contrastar si la presidenta de la Comunidad de Madrid pronunció dicho insulto, y la respuesta que recibieron en un primer momento, a modo de 'vacile', fue "ha dicho 'me gusta la fruta". La frase se convirtió en Trending Topic automáticamente, y sigue entre las tendencias en redes sociales.

"Me llamó facha y yo entendí 'qué pacha"

La propia Díaz Ayuso confirmó en el pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta al grupo socialista, que sí, insultó para sí misma a Sánchez: "Sí, lo dije, 'me gusta la fruta'. Y créanme, si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo que usted diría por abajo, al menos, es 'me gusta la fruta'. La señora García dijo 'mongola' y yo no dije nada porque pensé 'he entendido que dice me mola'. El señor Padilla me llamó facha y yo entendí 'qué pacha".

Me gusta la fruta. pic.twitter.com/kAtVhJmtFc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 16 de noviembre de 2023

"Me gusta la fruta llega a Murcia"

La campaña de marketing, por tanto, está hecha, y parece que la mandataria madrileña ha comprobado que tiene sus repercusiones en Murcia, a juzgar por su respuesta a ese "menuda campaña de marketing" que le ha lanzado una reportera: "Sí, además aquí hay gente de Murcia y está encantada. Dicen que una de cada cuatro piezas de fruta que se exporta en España procede de Murcia, así que mira, si es una ayuda para la agricultura española, pues me alegro también".

Un eslogan que bien vale para vender fruta o para debatir en el pleno, porque la presidenta también usó dicha frase para rematar otra de sus respuestas al grupo socialista: "Probablemente querrán que llame a Sánchez guapo, divino, maravilloso... Pero resulta que ayer ya dijo el presidente del Gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra. En un lado del muro estamos todos los fascistas: jueces fiscales, funcionarios, ex políticos del PSOE... En el otro lado del muro estaban los otros fascistas, es decir, ustedes hasta julio [antes de las elecciones, cuando defendían que no habría ley de amnistía], cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el Estado de Derecho y contra la libertad de todos. Todo el mundo es fascista menos el señor presidente del Gobierno. Pues si pretenden que yo le haga la rosca o le diga lo guapo y lo listo que es a quien está, literalmente, hundiendo España, se equipocan. A mí, desde luego, me gusta la fruta". Y ella, desde luego, ha encontrado un filón en 'me gusta la fruta'.