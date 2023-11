Ramón Avilés, de 50 años y nuevo secretario general de la Croem, asegura que tiene intención de dejar su «sello» y su «impronta personal» en el cargo. «No soy Clemente García ni Pepe Rosique (sus antecesores)», afirma.

¿Cuál es su objetivo como secretario general?

Queremos hacer de Croem la mejor confederación empresarial de España. Uno de los objetivos fundamentales es ser cien por cien autosuficientes económicamente y estamos en vía de conseguirlo. Estamos en un 80% de financiación por cuotas de asociaciones y empresas. José María (Albarracín, presidente de la Croem) antes de marcharse quiere haber logrado el cien por cien. Creo que lo podemos conseguir de aquí a final de año.

¿Han tenido algún recorte en la financiación tras la llegada de Vox al Gobierno?

El papel de las organizaciones sindicales y empresariales está reconocido en la Constitución, en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Participación Institucional que aprobó la Asamblea Regional. Es un reconocimiento y una compensación al trabajo que se hace, que es ingente, para colaborar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Región. Para nosotros eso es intocable. El dinero que nos llega es a través de esa participación institucional o para programas concretos, como nuestro programa Incoova, que está financiado por el INFO, o los de salud laboral. Todo tiene un fin. Nadie puede decir que se nos regale un euro, eso es un viejo cliché. Cada euro nos lo ganamos, pero la mayor parte nos lo dan nuestras empresas.

"Estamos en una autofinanciación del 80% y el objetivo es llegar al 100% de aquí a final de año"

¿Se han reunido ya con los miembros del Gobierno de Vox que abogan por quitarles las subvenciones?

Al poco de tomar posesión el nuevo Gobierno, José María se reunió con el vicepresidente y con todas las carteras. En todos esos encuentros hubo sintonía y reconocimiento con lo que hace Croem. En ese sentido, estamos tranquilos. Lo único que queremos es trabajar para que esta legislatura sea productiva.

¿Hay movimientos ya para el relevo del presidente?

Lo que quiere José María es que haya un candidato de consenso. Si hay algo que le ha caracterizado y que ha conseguido es una unidad tremenda. La mejor manera de escenificarla es que haya un candidato de consenso y para eso vamos a trabajar.

Pero eso dependerá de los candidatos.

Las organizaciones empresariales históricamente se han caracterizado por eso, por nombrar a una persona que actúe con una voz única y que a su alrededor haya unanimidad en que es la persona idónea para defender los intereses empresariales.

¿La entrada de los fondos de inversión en las empresas está provocando una fuga de los empresarios tradicionales y del capital autóctono?

Yo pienso que es una oportunidad de crecimiento. Sin que hayamos perdido la esencia de lo que ha sido nuestro empresariado, se han hecho tan bien las cosas que un ejemplo de buena gestión se ha convertido en una oportunidad de crecimiento. De hecho, los equipos que han fundado estas compañías, aunque hayan entrado fondos de inversión, siguen al frente en primera línea. Yo lo veo como un ejemplo de que se han hecho bien las cosas y de que será posible llegar a nuevos mercados.

La patronal no ve con buenos ojos el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas.

Consideramos muy respetables los acuerdos que se alcancen, pero todo lo que no sea pasar por la mesa de diálogo social y que la CEOE lo haya rubricado para nosotros no tiene validez.

¿Será posible desbloquear los convenios pendientes?

Quedan algunos pendientes, como el de los hospitales privados o el del sector agropeacuario, pero se han alcanzado acuerdos salariales en los últimos años y no se puede decir que estén muertos. Esperamos cerrarlos este año.

¿Su nombramiento supone un cambio generacional en la Croem?

A mí me contrató Clemente (García). Cuando llegué, en la entrevista que tuve con él me dio la enhorabuena y me dijo: ‘La pena es que yo me voy ya’. Pero después lo tuve diez años de secretario general. Era una persona muy inquieta. Tuve la suerte de trabajar con él y de ver la capacidad de trabajo tan tremenda que tenía y su capacidad intelectual. Para mí ha sido un privilegio tenerle de secretario genera a él y a Pepe Rosique, con el que he tenido una relación de amistad.

¿Cómo afronta el relevo?

Tenemos un músculo empresarial tremendo, espectacular, que es la envidia del resto de España. Mucha gente se sorprende cuando ve el tejido empresarial que tiene esta región. Podemos presumir de tener más de 40.000 empresas, que sumadas a las de los autónomos llegan a las 90.000 o 100.000. Que una región con un millón y medio de habitantes tenga ese poderío empresarial es de admirar. Además, son empresas que ejercen como embajadoras de la marca Región de Murcia en todos los sectores, no solo en el agroalimentario. Al final, nos hemos convertido en supervivientes y nos hemos buscado al vida. Somos buenos mercaderes históricamente y eso nos ha hecho superar muchísimas adversidades.

Las infraestructuras han ayudado poco.

En la Región hemos ido a peor. Tuvimos conexión con Andalucía y nos la cerraron y ahora está cerrado el corredor natural con La Mancha. A ver si Renfe se espabila ahora con la competencia de Ouigo y pone más frecuencias del AVE. Lo que no tiene sentido es que nosotros tengamos cuatro al día y Alicante tenga veinte. En el aeropuerto se están haciendo cosas, pero al ser concesionaria Aena, que tiene ese monstruo de Alicante, lo convierte en un aeropuerto menor. Estamos pidiendo que se potencie también la terminal de cargas. En la última entrevista con el director del aeropuerto, Carlos San Martín, nos dijo que estaba explorando opciones y nosotros le dijimos que estamos dispuestos a colaborar para que el aeropuerto sea una vía de salida de mercancías, sin olvidar el turismo.

Los propios empresarios han dicho que la Región tiene poca capacidad hotelera todavía.

Las dos provincias que nos flanquean tienen muchísima más capacidad hotelera que nosotros. Almería, que está peor comunicada que Murcia, tiene más capacidad hotelera. Lo que está pidiendo el sector es que se multiplique el presupuesto de promoción de Turismo, que sigue siendo la gran alternativa de nuestra economía, pero no acaba de despegar nunca. Si nos comparamos con otras regiones, estamos lejos y así se lo hemos dicho a la consejera, Carmen Conesa. Tenemos oportunidades muy buenas, como el Año Jubilar de Caravaca y eso tenemos que saber explotarlo en beneficio de la Región. Tenemos que cambiar el chip para que la Región sea destino turístico el año entero. También está pendiente la conexión de Corvera.