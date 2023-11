El agua del trasvase Tajo-Segura fue el asunto principal que trataron ayer en su primer encuentro el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira.

Según explicaron desde la Consejería, Rubira expuso ante Morán que «el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura restringirá el uso de aguas subterráneas, lo que se suma el incremento de los caudales ecológicos del Tajo aprobado por el Gobierno de España, por lo que del actual déficit de 97 hectómetros cúbicos anuales pasará a casi 400 hectómetros cúbicos».

La consejera murciana cree que se trata de una situación «gravísima» ante la que el Gobierno central «no da una respuesta».

Entre ellas quiso destacar “la preocupante situación que vive el Altiplano, que no recibe agua del Trasvase Tajo-Segura y que en 2027 tendrá que dejar de usar agua del acuífero, dejando sin alternativa su abastecimiento de agua y desatendiendo las demandas de su población», avisó Rubira, «por lo que no podemos comprender cómo el Ministerio para la Transición Ecológica no nos ha ofrecido hoy ninguna alternativa viable encaminada a resolver el problema de los vecinos y agricultores».

Por su lado, Morán defendió con datos que «se ha mejorado la estabilidad del sistema y su predictibilidad,tanto en la cuenca cedente como en la de destino».

El secretario de Estado hizo un repaso de la gestión del trasvase en las diez anualidades hidrológicas de vigencia del memorándum aprobado en 2013. Del total de volumen trasvasado en los diez años (2.647,2 hectómetros cúbicos), en el período 2013- 2018 se trasvasaron 1.269,5 hm3, y en el período 2018-2023 1.378 hm3.