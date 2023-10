Multitud de medios internacionales pusieron ayer su foco en Murcia a causa de la magnitud de la tragedia de Fonda Milagros y Teatre.

El incendio que consumía ayer las dos discotecas de la zona de Las Atalayas dejó, al menos 13 fallecidos y ocupó las portadas y secciones de actualidad internacional de todo el globo: Murcia aparecía en las portadas de Alemania, Francia, Reino Unido e, incluso, Estados Unidos.

El suceso abría el portal web de CNN, el segundo canal estadounidense de noticias más visto, bajo el titular «Los supervivientes se reúnen a las puertas de una discoteca española tras un incendio que ha acabado con la vida de al menos 13 personas».

También BBC, el servicio de radiotelevisión público de Reino Unido, se hacía eco con el titular «Incendio en un club del sureste de España deja 13 muertos».

Panorama, el programa de actualidad más antiguo de la televisión alemana, seguía al minuto la llegada de información, al servicio de un país conmocionado por la tragedia: «Al menos 13 muertos en el incendio de una discoteca española», podía leerse en su portal.

«Los servicios de emergencia siguen buscando cadáveres en el edificio a pesar del ‘riesgo demostrado de derrumbe’», informaban desde la sección internacional del noticiario francés Le Monde.

Diário de Notícias, uno de los rotativos más veteranos de Portugal, informaba desde las diez de la mañana, actualizando a lo largo del día bajo el titular «Incendio en varias discotecas deja 13 muertos en Murcia: hay 15 desaparecidos».

The Telegraph, The Guardian, The New York Times, entre otros, también recogían la noticia, despertando la conmoción de lectores internacionales.