Fernando López Miras acaba de poner fin a su "larga travesía desde las últimas elecciones" autonómicas, que se celebraron el pasado 28 de mayo. Este lunes ha tomado posesión y jurado el cargo de presidente del Gobierno de la Región de Murcia.

El Partido Popular no estará solo, le acompañará Vox, a quienes les ha agradecido haberle cedido sus votos en la investidura a cambio de formar parte de un Gobierno de coalición: "Dos formaciones políticas hemos sabido entender que los intereses partidistas debían amoldarse a una causa mayor, la Región de Murcia y su gobernabilidad. El diálogo ha hecho posible la investidura y la formación del Gobierno". Y ha subrayado, "llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero ha prevalecido la cordura frente al oportunismo político", consciente de que fue investido el último día de plazo. Si no llega a ser así, se habrían convocado nuevas elecciones.

Muy pronto ha comenzado a desgranar las principales líneas de actuación de su equipo de Gobierno, cuyos integrantes se conocerán a finales de esta semana. "Urge trabajar", ha dicho, para mejorar la atención sanitaria, para que la educación "sea realmente la herramienta de la igualdad, bajando las tasas de abandono escolar, ampliando la gratuidad educativa de 0 a 3 años, con una moderna y avanzada red de centro educativos".

También se ha dirigido a los más vulnerables, "aquellos que necesitan el apoyo del sistema público como los mayores, las personas con discapacidad, aquellos que carecen de recursos para disponer de lo básico".

Se ha comprometido a impulsar el mercado laboral "y que nuestros jóvenes encuentren aquí, en la Región, las oportunidades que hagan viables sus proyectos de vida", con especial mención a los autónomos.

"Hacer realidad el Corredor Mediterráneo, garantizar el Trasvase Tajo-Segura e impulsar un Pacto Nacional del Agua" son los objetivos más destacados en materia de infraestructuras del reelegido presidente.

El medio ambiente también ha tenido su espacio en su discurso: "Urge trabajar por nuestro Mar Menor, por su protección como la de todos los espacios naturales de nuestra tierra".

Para alcanzar estas metas, López Miras ha avanzado que apelará al entendimiento, buscando "el consenso social y el acuerdo político en la Asamblea Regional o donde sea necesario".

Asimismo, ha asegurado que no renunciará a "reclamar y exigir" al Gobierno central "lo que en justicia nos corresponde", en referencia a la financiación autonómica, la mejora de las infraestructuras y el agua.