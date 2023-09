El Partido Popular de la Región de Murcia siempre tuvo claro que su principal rival en las elecciones del 28 de mayo no se encontraba a su izquierda. Y no se equivocaban. Cuanto más repetían que estaban a dos diputados de la mayoría absoluta, más alto gritaban desde Vox que no les cederían ni uno de sus votos si no era para entrar en el Gobierno con una Vicepresidencia. Esta semana, ambos partidos cerraban un acuerdo programático, la Asamblea investía a Fernando López Miras y el próximo vicepresidente regional, José Ángel Antelo, ha hablado con La Opinión.

De 0 al 10, ¿cómo está de satisfecho?

Ponerle un número es complicado, pero estoy bastante satisfecho porque se ha cumplido el mandato de las urnas. Todas las formaciones deben ceder para llegar a un acuerdo, pero hemos alcanzado un pacto sensato.

¿Han tenido que ceder mucho en las negociaciones?

Básicamente, es el acuerdo que nos pusimos en la mesa el 10 de julio, que ya incluía la Vicepresidencia y dos consejerías.

Pero se han quedado sin la Consejería de Agricultura.

Para nosotros lo importante era estar en la Vicepresidencia porque, igual que el presidente López Miras tiene las competencias de todas las consejerías, el vicepresidente también tiene esa potestad. El problema es que este formato no se ha dado hasta la fecha por todo lo que ha pasado en la anterior legislatura y porque no hay una tradición de pacto. Los acuerdos que vengan a partir de ahora serán más fáciles de alcanzar.

Este formato sí se ha dado con Isabel Franco, aún en funciones.

Podemos decir que con todas las circunstancias que han pasado con el tema de los tránsfugas, realmente no ejercía. Se dedicaba a su área, pero no actuaba.

O sea, que usted va a estar en todas las salsas.

Tendré una agenda y estaré con un ojo puesto en mi Consejería, pero seguiré visitando a la gente del campo, a los actores sociales, a la del Puerto de Cartagena, etc.

Volviendo a las cesiones, también querían derogar la Ley del Mar Menor y el PP asegura que no se va a tocar.

Un acuerdo programático no deja de ser un punto de partida. Nuestra línea roja era estar en el Consejo de Gobierno porque desde ahí se toman las decisiones. Siempre hemos dicho que queríamos herramientas y no sillones. Miras nos ofreció puestos en la Mesa de la Asamblea, en el Senado y en la Autoridad Portuaria, pero no los vamos a tener. Sin embargo, sí que hemos adquirido la capacidad de supervisión sobre todas las consejerías con la Vicepresidencia. En el momento en que el Gobierno arranque ya no habrá consejerías del PP ni de Vox.

¿Pero asume que no se va a modificar la norma?

El acuerdo dice lo que dice y no caben interpretaciones. Está por escrito que vamos a seguir mejorando la situación del Mar Menor y que no se va a dar ningún paso atrás. Y para ello, llevaremos a cabo acciones ejecutivas y legislativas que sean necesarias con la construcción de nuevas infraestructuras. Nosotros nos remitimos a eso. Insisto: un acuerdo programático no es más que un punto de partida y tenemos que dar pasos hacia adelante y darle forma en el Consejo de Gobierno.

Entonces, ¿va a poder influir en estas competencias del Mar Menor sin tener esa Consejería?

Es que, realmente, las competencias sobre el Mar Menor están en Fomento. Hablo de la Ordenación de la Cuenca Territorial y de los planes parciales. Lo importante es sentarse e ir dando los pasos necesarios para la recuperación del Mar Menor. Esto debería unirnos a todos los partidos políticos. Por desgracia, la izquierda vive de las miserias del Mar Menor.

La Fundación Ingenio perdió el contacto con el Gobierno regional esta última legislatura. No sé si a partir de ahora, con ustedes en el Gobierno, volverá a haber una interlocución.

Escucharemos a todas las voces del campo porque esa es nuestra obligación. Las relaciones que pueda tener esta fundación con el anterior Gobierno es cosa suya.

¿Qué le pareció el discurso de investidura de Fernando López Miras?

Fue correcto. Se entiende que hay una alianza entre dos formaciones políticas que tienen diferencias pero que durará en el tiempo. Creo que hay claramente dos bloques en España: uno en el que está Vox y el Partido Popular y otro en el que está el resto.

El Partido Popular no parecía tener tan claro que fueran en el mismo bloque.

Aún hay dirigentes del PP, cada vez menos, que siguen en esa equidistancia y que, incluso, buscan una alternativa a estos gobiernos de coalición que tanto quieren los votantes de Vox y del Partido Popular. Lo mínimo que tendrían que hacer estas personas es no frustrar el cambio.

¿A quién se refiere en concreto?

Quedan gobiernos por formar en la Región de Murcia, sin ir más lejos. Vamos a ir con calma, esperando que se vayan despejando las incógnitas. Es sabido por todos la situación en Lorca, en donde se continúa negociando la entrada de Vox en el Gobierno. El mensaje que estamos dando en la Comunidad se tiene que trasladar a los municipios que quedan.

López Miras mencionó en su investidura la lucha contra la violencia machista y contra la violencia de género, unos términos que ustedes se negaron a incluir en el acuerdo.

El Partido Popular tiene su posición. El género es un término ideológico. Las personas tienen sexo y no vamos a asumir nunca la ideología de género. Nosotros, en Vox, no negamos la violencia machista, lo que decimos es que hay una violencia que se ejerce en el ámbito familiar, que es la violencia intrafamiliar, y lo que pedimos es la pena máxima para violadores, asesinos y pederastas. No solo eso, pedimos también la cadena perpetua sin el adjetivo progre de revisable. Somos el partido que más defiende a las mujeres. La izquierda, por el contrario, se dedica a soltar a estos delincuentes con sus leyes nefastas.

¿Cree que terminarán pronto las subvenciones directas a los sindicatos y patronal?

Hay una Ley de Participación Institucional que obliga a la Comunidad a pagar a los sindicatos y a la patronal. En Vox queremos copiar el modelo de Castilla y León, en donde se les ha reducido la financiación pública, y para ello tenemos que modificar o derogar esa norma. Si por nosotros fuera, la eliminaríamos totalmente, pero hablaremos con el PP para ver hasta dónde llegamos. La hoja de ruta está marcada y estas organizaciones deben financiarse con las cotizaciones de sus afiliados.

Dijo su nuevo portavoz, Rubén Martínez, que su grupo parlamentario está ultimando la Ley de Familias. ¿Va a abordar solo las familias tradicionales?

Nombramos la familia tradicional y monoparental en el discurso. Vamos a proteger a las familias e intentar, dentro de las posibilidades del presupuesto regional, descargarles de carga impositiva. La situación económica es muy complicada para las familias numerosas, que tienen que sacar su casa adelante con muchos niños. Por otra parte, esos incentivos deben ir encaminados a que nadie tenga dudas sobre tener o no hijos por su situación económica. No obstante, habrá que consensuarla con el Partido Popular para que salga adelante.

¿Pueden estar tranquilas las familias homoparentales? Vélez (PSOE) alertó de que están en peligro con ustedes.

El Partido Socialista antes defendía a los trabajadores y ahora la mayoría de los trabajadores votan en la Región a Vox o al Partido Popular. Buscan enfrentar, como siempre, a hombres con mujeres, a heterosexuales con homosexuales, etc. Nosotros no vivimos en el enfrentamiento. Todas las familias, amen a quien amen, recen a quien recen, pueden estar tranquilas. Se va a garantizar siempre la libertad. Nunca nos vamos a meter en la cama de nadie porque creemos en la libertad de cada uno y en su privacidad.

Marín (Podemos) le han acusado de ser «mayordomo de la UCAM».

Me dijo muchas otras cosas, a mí y a muchos empresarios que crean miles de puestos de trabajo. Y lo hizo desde una tribuna, cuando ellos no se pueden defender. Eso demuestra su poco decoro y su falta de respeto hacia estas personas.

López Miras y yo tenemos buena relación y espero que siga siendo igual en las reuniones del Consejo

¿Espera crispación en los Consejos de Gobierno?

No. López Miras y yo tenemos buena relación y espero que siga siendo igual en el Consejo de Gobierno. Lógicamente, cada uno va a tener una opinión, pero tendremos que llegar a un punto intermedio porque para aprobar cualquier cosa necesitaremos al Partido Popular y el PP necesitará a Vox. Sinceramente, creo que va a ser mucho más fácil de lo que algunos prevén.

Tenemos claro cuáles son sus las atribuciones y competencias de Emergencias y Seguridad pero, ¿qué es Interior?

Llevaré la gestión interna de la Comunidad. Tenemos que crear la estructura del cargo, que no existe ahora mismo, pero me haré cargo de competencias de gestión para agilizar la administración y para coordinar las propias consejerías.

¿Sabe ya quién va a ser el consejero de Fomento de Vox?

Tengo en la cabeza a dos personas fantásticas con unas trayectorias profesionales impresionantes, pero esa decisión aún no la tengo cerrada. Es una Consejería muy relevante, con muchísima capacidad inversora y muchas cosas por hacer. Por ejemplo, la ordenación de la cuenca del Mar Menor y la licitación de los puertos y de las carreteras. Necesitamos un perfil que dé garantías y lo vamos a tener.

¿Y quién va a ser el futuro presidente del Consejo de la Transparencia de la Región?

Aún queda para eso. No será el primer nombramiento que haga Vox. Primero serán los consejeros y después tendremos que ponernos con la modificación pertinente para que esta persona pueda ejercer de Defensor del Pueblo en la Región. A día de hoy no se recoge esa figura.