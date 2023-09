El conflicto del transporte escolar ha marcado el arranque del curso en los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial de la Región. La Consejería asegura que se ha reducido el número de alumnos que ha vuelto a clase sin disponer de autobús de los 10.000 que había estimado inicialmente a 7.500, ya que ha encontrado concesionarias dispuestas a hacerse cargo de 53 rutas más. Los problemas se agravarán a partir del lunes, cuando empiecen las clases en Secundaria y Bachillerato, dado que los alumnos realizan desplazamientos más largos para ir a los institutos. Este viernes había todavía 182 rutas desiertas, a las que habrá que buscar alternativas.

Cerca de 147.000 alumnos de Educación Infantil y Primaria comenzaron el curso escolar este viernes en 509 centros educativos de la Región de Murcia, según indicó el consejero en funciones de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, que visitó el colegio público Juan XXIII, ubicado en Murcia.

El conflicto motivado por los precios de los contratos que enfrenta a las empresas del transporte con la Comunidad Autónoma desde hace tres años y que provocó un paro del transporte escolar hace dos años, también al inicio del curso, ha dejado en tierra a los alumnos y provocado quejas de los padres. Aunque los colegios habían avisado a las familias el jueves a lo largo del día, en municipios como La Unión las familias critican que no se enteraron hasta la noche de que se han quedado sin autobuses para sus hijos.

El transporte escolar da servicio en la Región a unos 20.000 alumnos. Tras las últimas adjudicaciones, la Consejería ha cubierto el 62% de las rutas que integran el mapa contemplado en el Acuerdo Marco y asegura que sigue buscando empresas dispuestas a asumir los itinerarios desiertos en el primer día del curso.

«Invitaciones de la Consejería»

A pesar de las nuevas incorporaciones, siguen desiertas 182 rutas escolares ante la negativa de las empresas que habían prestado el servicio hasta el mes de junio a seguir trabajando para Educación. La Consejería sostiene que había «invitado» a las concesionarias a seguir trabajando al llegar septiembre y daba por hecho que continuarían este curso, a pesar de que solo había conseguido adjudicar 97 de las 443 rutas inicialmente.

Fuentes de Educación sostienen que la Consejería «sigue tratando de encontrar empresas» dispuestas a asumir las rutas que continúan desiertas.

Sin embargo, el presidente del sindicato ANPE, Clemente Hernández, asegura que tiene noticias de algunos transportistas de la Región que se han marchado a trabajar a Alicante.

Los empresarios sostienen que las tarifas establecidas en el Acuerdo Marco por el que se rigen los contratos les obligarían a trabajar a pérdidas.

La Froet responde que la Consejería de Educación ha negociado una a una con las concesionarias que habían cubierto las rutas escolares hasta el mes de junio y critica que haya dejado pasar el tiempo sin atender las demandas de las empresas, a pesar de que solo había conseguido adjudicar 97 de las 443 rutas que había sacado a licitación.

A las invitaciones de la Consejería solo respondieron inicialmente las titulares de 101 rutas, que aceptaron continuar. Educación ha anunciado este viernes que ha logrado cubrir otras 53 rutas. Tiene, por tanto, 251 resueltas, pero las 182 restantes mantienen a 7.500 alumnos sin autobús escolar.

Fuentes de la patronal recuerdan que la Comunidad ha tenido que revisar los presupuestos de las obras públicas y que la Consejería incluso ha subido el precio de los menús escolares, pero se niega a actualizar las tarifas del transporte escolar.

Recuerda que «el precio de los combustibles se ha visto incrementado en más de un 20% en los dos últimos años, mientras que los costes del personal se han elevado un 20% y el de los vehículos y repuestos se ha incrementado de manera desorbitada».

Señala que «el curso pasado se pudo prestar el servicio de transporte escolar gracias a la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo concedida por el Gobierno central». Este descuento se ha reducido en la actualidad a 10 céntimos y será de cinco céntimos desde octubre hasta finales de diciembre, cuando dejará de estar en vigor la ayuda.

El consejero de Educación, Víctor Marín, se muestra dispuesto a revisar los precios de los contratos en 2024, una vez que deje de estar en vigor el Acuerdo Marco que rige los contratos actuales.

Las familias advierten que algunos alumnos no han podido ir a clase

La Federación de AMPAS de la Región ve «inadmisible la falta de organización y previsión por parte de la Consejería de Educación por ponerse a «intentar buscar empresas dispuestas a hacerse cargo de las rutas» con el curso ya empezado. Reprocha a Educación que «no haya tenido tiempo en dos años de ponerle solución al conflicto en el transporte escolar y a organizar el servicio» , lo que «ha provocado graves problemas en las familias para llevar a sus hijas e hijos al centro o incluso, que haya niños y niños que, por este motivo, no acudan» a clase el primer día de curso. «Quien no tenga posibilidad de organizarse o hacerse cargo de la situación ¿qué hace? ¿no va al trabajo?», se lamenta.

La diputada regional del PSOE María Dolores Martínez Pay afirma que «López Miras discrimina a más de la mitad de la población infantil. Una vez más, el alumnado y sus familias son los que pagan las consecuencias de la falta de previsión y del nulo compromiso que el Gobierno regional tiene con la educación».

Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de Podemos, critica que «haya 10.000 alumnos sin transporte escolar, con más de medio centenar de barracones, con ratios que siguen creciendo, con menús escolares más caros , pero con las becas de comedor congeladas».

Liliana Mellado, número dos de Sumar y miembro de la Coordinadora municipal de IU-Verdes, ha calificado de «demencial» la situación.

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo lamenta que «mientras el Gobierno regional trabaja en la búsqueda de soluciones, el PSOE hace demagogia barata».

Parte de las 66 nuevas aulas para dos años no han podido abrir a tiempo

La incorporación de 66 aulas destinadas a los alumnos de dos años es una de las novedades de este curso, aunque el sindicato ANPE asegura que no todos los colegios han podido estrenarlas, porque no han terminado a tiempo las dependencias para los nuevos alumnos.

El presidente de ANPE, Clemente Hernández, que este viernes hizo balance de la situación de la enseñanza al inicio del curso escolar, indicó que los alumnos de dos años requieren una atención especial «y ni siquiera pueden estar solos en el patio». Criticó que su ratio esté en 20 alumnos por aula y apuntó que no debería haber más de 12 por clase.

CC OO lamenta «la deficiente e improvisada puesta en marcha de las aulas de dos años. Resulta inconcebible que la Dirección General de Centros lleve dos años preparando la implantación de este nivel y que en numerosos centros las obras no hayan finalizado aún y en otros tantos falte el mobiliario o no esté aún montado. Más grave, si cabe, es que el personal Técnico de Educación Infantil no haya sido contratado» al iniciarse el curso.

También UGT ha criticado que las «las obras de adaptación necesarias para poner en marcha un aula de dos años (acceso a un inodoro, lavabo y cambiador desde el aula), que debería haberse realizado en agosto para poder recibir con toda la seguridad, cariño y atención a los niños y niñas, podríamos decir bebés, ni siquiera hubieran empezado una semana antes del inicio del curso en algunos colegios». Critica que «a tres días del comienzo de curso, las familias se enterarán de que tendrán que atender a sus bebés en otro sitio, algunos probablemente deban recurrir a pagar a una persona desconocida para cuidarlos mientras se acaban las clases».

Según ha informado la Consejería de Educación, este año hay 4.500 plazas para escolares de dos años. De ellas, 1.320 están ubicadas en 66 colegios públicos, 1.160 en 58 centros concertados, 600 en las 14 escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad y 1.448 más en escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y de gestión de los ayuntamientos. La creación de nuevas plazas para alumnos de dos años va a continuar y está previsto que el próximo curso se ofrezcan más de 5.300 plazas, según indica la Consejería. De momento, este año unos 500 niños de 2 años se encuentran en lista de espera para lograr la plaza solicitada, según las cifras que maneja la Consejería de Educación murciana.