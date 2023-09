La asociación Defensor del Paciente se ha dirigido a la Fiscalía de Menores de Murcia para solicitarle que abra una investigación sobre la atención que recibió el pasado mes de agosto una niña de 8 años en el SUAP (Servisio de Urgencias de Atención Primaria) Santa Rosa de Lima de Lorca, dependiente del Área III de Salud.

Los padres de la menor se han puesto en contacto con el Defensor del Paciente al considerar que la atención que recibió la niña por parte del médico que se encuentraba en este servicio de urgencias no fue la adecuada, ya que fue vista en la sala de espera delante de otros usuarios al negarse el facultativo a que pasara a consulta tras saber que la madre de la paciente había dado positivo en coronavirus.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, pide a la Fiscalía de Menores una investigación "por el trato recibido y la falta de confidencialidad" en la atención a esta menor y a sus padres, ya que considera que no se ha cumplido con la intimidad que requiere el acto médico y la confidencialidad en los datos y patologia de los pacientes.La ley es clara pero no parece conocerla la persona que se ha comportado de esta forma .

La visita al SUAP Santa Rosa de Lima de Lorca por parte de estos padres con su hija se produjo el pasado 11 de agosto, cuando se desplazaron al servicio de urgencias al presentar la menor un fuerte dolor de garganta y de estómago. Tras la recogida de datos por parte del celador, la familia informó a este de que la madre de la niña había dado positivo en covid (por lo que hizo uso de mascarilla para ir al centro sanitario), tras lo que el médico salió de la consulta y les atendió en la sala de espera, preguntando delante de otros usuarios datos personales a la familia durante varios minutos, según explica el padre de la menor.

"Tras entrar a su consulta, salió de nuevo con el documento de alta, en el que ponía que se habían llevado a cabo exploraciones físicas que jamas se hicieron", indica el denunciante, quien afirma a su vez que solicitó que viera a la niña en "la privacidad de la consulta y no en la sala de espera, donde se estaba vulnerando su privacidad y la protección de datos de salud y personales, diciendo de viva voz todos los datos delante de personal no sanitario". A esto añade que "el médico dijo que no nos atendía en la consulta porque ya lo había realizado en la sala de espera y que sería covid".

Tras esta atención la familia se desplazó a Urgencias del Hospital Rafael Méndez de Lorca, donde dicen que "nos atendieron correctamente en la privacidad de una consulta, sin vulnerar los datos personales ni de salud de mi hija".

Tras este incidente, los padres han interpuesto una reclamación en el SUAP de Lorca, otra reclamación en el hospital del que depende dicho centro y otra en ventanilla única de la Región de Murcia, donde la derivan a la gerencia correspondiente la del 061 de Murcia.

Por ello, el Defensor del Paciente también ha acudido a la Fiscalía de Menores con el objetivo de que se investigue esta atención y "se trate a los menores o mayores con la diligencia y respeto que se le debe", indica la presidenta de la asociación.